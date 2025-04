Nueva tensión entre conservadores y Pacto Histórico por protestas frente a la casa de Nadia Blel

Colombia

Un nuevo encontronazo se registró durante la tarde de este lunes 7 de abril en la plenaria de la Cámara de Representantes, por las protestas que algunos miembros del Pacto Histórico realizaron en la noche del pasado jueves en inmediaciones de la casa de la senadora y presidenta del Partido Conservador Nadia Blel.

#POLÍTICA ‘Encontronazo’ en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los representantes a la Cámara Armando Antonio Zabaraín, del partido Conservador, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, empezaron a discutir por el hecho sucedido en la noche del pasado jueves, en… pic.twitter.com/o0RVsxWsAV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2025

El representante conservador, Armando Antonio Zabaraín, cuestionó lo ocurrido e indicó que el lugar para controvertir sobre las ideas es el Congreso.

“Que mal que se trate a una mujer con la entereza, con la berraquera que tiene Nadia Blel, nuestra presidenta del partido, haya presentado unas circunstancias no adecuadas, pero que además de eso dan tristeza, sin una articulación. El lugar para hacer los encuentros de saberes el lugar para controvertir nuestras ideas aquí en el Congreso, estos son, en nuestro Congreso cómo se van a dirigir a la vivienda de una persona donde sus niños, su hijo, está allí allí sentado con otros amigos”.

Luego de esto, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien estuvo presente en dichas protestas, aclaró que no se programó ninguna actividad en contra de la senadora Nadia Blel y que sólo se trató de una marcha organizada por trabajadores, quienes dijo buscaban defender la Reforma Laboral.

“Lo primero que quiero decir es que no digan mentiras. Nosotros no programamos ninguna actividad en la casa de la senadora Blel. Participamos en una marcha hecha por los trabajadores que se sienten defraudados y traicionados por haber archivado la reforma laboral. No me digan a mí, de la democracia, que dos veces de a tres horas estoy allí sentado y la señora no me dio la palabra, se burló de nosotros, no vengan a dársela demócratas acá”.

A propósito de la situación, el representante conservador Andrés Felipe Jiménez anunció que desde el Partido, radicarán una queja ante la Comisión de Ética de la Cámara, en contra del representante Alejandro Ocampo.

“Me parece muy grave las declaraciones que dio hace poco un congresista del Pacto Histórico para justificar otras declaraciones dadas por él, hago un llamado al orden, a que el debate no pase esas líneas que son rojas. Desde el Partido Conservador se radicará una queja ante la Comisión de Ética por estas declaraciones”.