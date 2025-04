Pico y placa en Cúcuta del 7 al 11 de abril 2025: zonas en las que aplica la medida

Mediante el Decreto 0212 de 2024, la Alcaldía de Cúcuta estableció cómo funcionará el pico y placa durante la semana del 7 al 11 de abril, una medida que aplica para vehículos particulares como automóviles, camperos, camionetas, camiones, volquetas, motocarros y motocicletas, así como para los automotores dedicados al servicio público como los taxis.

Sin embargo, tal como lo explican, esta restricción opera zonas muy específicas de la capital nortesantandereana de lunes a viernes, exceptuando fines de semana y festivos. Asimismo, al igual que en otras partes del territorio nacional, los conductores deben acogerse a la medida de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo.

Estas son las vías por las que NO puede transitar si tiene pico y placa

De acuerdo con la normativa previamente mencionada, los conductores que tengan pico y placa NO podrán transitar por las vías: Diagonal Santander, Avenida 8, Calle 1, Avenida 10, Calle 17 y Avenida Cero, todas ellas en ambos sentidos viales.

En ese sentido, se permitirá “la movilidad vehicular alrededor o sobre las vías de la zona de restricción”, agrega el Decreto.

¿Qué pasa si no cumple con el pico y placa en Cúcuta?

Aquellos conductores que se movilicen por dichas vías tanto en horarios como en días de pico y placa, serán sancionados por las autoridades de tránsito con un multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) o $711.750 COP en 2025.

Igualmente, según lo indicado en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, el vehículo será inmovilizado y llevado directamente a los patios.

Pico y placa semana del 7 al 11 de abril en Cúcuta

El pico y placa en esta ciudad colombiana tiene como finalidad “restringir el tránsito de vehículos en horas de mayor circulación, de acuerdo con el último dígito de la placa”. En ese orden de ideas, funcionará de 7 a.m. a 8.30 a.m.; de 11.30 a.m. a 2.30 p.m. y; de 5.30 p.m. a 7.30 p.m. de lunes a viernes así:

Lunes 7 de abril: placas terminadas en 1 - 2.

Martes 8 de abril: placas terminadas en 3 - 4.

Miércoles 9 de abril: placas terminadas en 5 - 6.

Jueves 10 de abril: placas terminadas en 7 - 8.

Viernes 11 de abril: placas terminadas en 9 - 0.

Además de esto, también en Cúcuta opera el ‘placa-día’, es decir, una medida que consiste en restringir la circulación de vehículos con placas nacionales y extranjeras que funciona de 7 a.m. a 8 p.m. en horario continuo, según el último dígito de la placa: