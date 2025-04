“No es un delito dialogar con los gremios”: Carolina Arbeláez a Peto sobre Reforma Laboral

Colombia

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, le respondió al presidente Gustavo Petro quien la señaló de radicar una proposición, en medio de la discusión del segundo debate de la Reforma Laboral en la Cámara de Representantes, presuntamente auspiciada por la ANDI.

Con todo el gusto le respondo señor Presidente.



1. Aqui los que están condenados por comprar congresistas con la plata del agua de la Guajira en la UNGRD para pasar las reformas, son funcionarios de su gobierno



2. No se equivoque, el que tiene que responder por recibir… https://t.co/DEfmWCObgA pic.twitter.com/pgxoG4GBKh — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) April 6, 2025

Según dijo la congresista a través de su cuenta de X, lo que se buscaba con dicha proposición era eliminar la prohibición para que un empleador entregara beneficios económicos a los trabajadores no sindicalizados.

“Sobre la proposición debo decir que no solamente los trabajadores sindicalizados tienen derechos, en su reforma se buscaba prohibir que un empleador entregara beneficios económicos a los trabajadores no sindicalizados y eso fue lo que pedimos eliminar”.

Dijo también Arbeález que quien debe responder por recibir financiación ilegal del contrabando y de la mafia en la campaña es el mismo presidente e insistió, en que los que están condenados por comprar congresistas con la plata del agua de la Guajira en la UNGRD para pasar las reformas, son funcionarios de su gobierno.

“Aquí los que están condenados por comprar congresistas con la plata del agua de la Guajira en la UNGRD para pasar las reformas, son funcionarios de su gobierno. No se equivoque, el que tiene que responder por recibir financiación ilegal del contrabando y de la mafia en la campaña es usted, cuándo nos va contar quién puso los 15.000 millones de los que habla Benedetti y qué dice que puede caer el gobierno si nos enteramos”.

Añadió la representante que no es un delito dialogar con los gremios y que tiene la tranquilidad de buscar el equilibrio para los trabajadores del país.

“Mientras usted sólo aboga por los sindicatos yo me siento tranquila de buscar el equilibrio, sin empresa no hay riqueza y no hay empleos, su reforma destruía 500.000. No nos vamos a dejar contagiar de su discurso de odio y de división donde los empresarios son esclavistas y los criminales como los del tren de Aragua sólo merecen ‘amor y afecto’”.