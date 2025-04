Turnos racionamiento de agua Bogotá y municipios aledaños TODO abril de 2025: Soacha, Cota y más

El racionamiento de agua sigue siendo una medida que rige en Bogotá y con el inicio del mes de abril, los capitalinos deben planificar sus actividades que impliquen el uso del agua para evitar sorpresas en caso coincidir con el turno correspondiente.

Según se pudo conocer, en el mes de abril acabaría el año hídrico, y los balances del racionamiento han sido más que positivos, por lo que la medida podría ser retirada para estas fechas, de acuerdo a palabras de la entidad, no se ha oficializado la noticia debido a que el objetivo es no volver a tener que implementar la estrategia, sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán aún no ha confirmado la fecha exacta en la que culminará el racionamiento de agua, por lo que la medida sigue vigente y las personas deben estar preparadas hasta que se anuncie lo contrario.

Calendario racionamiento mes de abril 2025

Martes 1 de abril: Racionamiento de agua para el turno 8.

Miércoles 2 de abril: Racionamiento de agua para el turno 9.

Jueves 3 de abril: Racionamiento de agua para el turno 1.

Viernes 4 de abril: Racionamiento de agua para el turno 2.

Sábado 5 de abril: Racionamiento de agua para el turno 3.

Domingo 6 de abril: Racionamiento de agua para el turno 4.

Lunes 7 de abril: Racionamiento de agua para el turno 5.

Martes 8 de abril: Racionamiento de agua para el turno 6.

Miércoles 9 de abril: Racionamiento de agua para el turno 7.

Jueves 10 de abril: Racionamiento de agua para el turno 8.

Viernes 11 de abril: Racionamiento de agua para el turno 9.

Sábado 12 de abril: Racionamiento de agua para el turno 1.

Domingo 13 de abril: Racionamiento de agua para el turno 2.

Lunes 14 de abril: Racionamiento de agua para el turno 3.

Martes 15 de abril: Racionamiento de agua para el turno 4.

Miércoles 16 de abril: Racionamiento de agua para el turno 5.

Jueves 17 de abril: Racionamiento de agua para el turno 6.

Viernes 18 de abril: Racionamiento de agua para el turno 7.

Sábado 19 de abril: Racionamiento de agua para el turno 8.

Domingo 20 de abril: Racionamiento de agua para el turno 9.

Lunes 21 de abril: Racionamiento de agua para el turno 1.

Martes 22 de abril: Racionamiento de agua para el turno 2.

Miércoles 23 de abril: Racionamiento de agua para el turno 3.

Jueves 24 de abril: Racionamiento de agua para el turno 4.

Viernes 25 de abril: Racionamiento de agua para el turno 5.

Sábado 26 de abril: Racionamiento de agua para el turno 6.

Domingo 27 de abril: Racionamiento de agua para el turno 7.

Lunes 28 de abril: Racionamiento de agua para el turno 8.

Martes 29 de abril: Racionamiento de agua para el turno 9.

Miércoles 30 de abril: Racionamiento de agua para el turno 1.

¿Cómo se distribuyen los turnos de racionamiento?