Once Caldas y América protagonizan el partido de la fecha 12 de la Liga: Hora y cómo seguir

Este sábado 5 de abril, Once Caldas recibe en el Estadio Palogrande a América de Cali por la jornada 12 del campeonato local. A las 6:20 de la tarde tendrá inicio el partido de la fecha, recordando que ambos equipos dicen presenten este 2025 en la Copa Sudamericana.

Historial entre ambos equipos

Once Caldas le ganó a América la última vez que se vieron las caras por Liga, de esa manera, el equipo de Manizales terminó con una racha de 10 encuentros sin ganarle a los escarlatas. Sin embargo, en el presente, los dirigidos por Jorge Da Silva no pierden hace 10 fechas, por ende no será una tarea fácil para los pupilos de Hernán Darío Herrera.

Presente de los dos clubes

América viene de ganar 3 por 0 ante Racing de Uruguay por Copa de Sudamericana y en Montevideo. Por su lado, Once Caldas no pudo como local ante Fluminense, Germán Cano, un viejo conocido, fue el encargado de anotar para el equipo brasileño.

El Blanco de Manizales podría volver al grupo de los 8 si suma los 3 puntos, pero no la tendrá fácil, teniendo al frente jugadores como Juan Fernando Quintero o Duván Vergara, quienes vienen marcando diferencia en América.

Tarea de América en esta fecha

Los dirigidos por el técnico uruguayo Da Silva quieren sumar para mantenerse en el liderato. En esta Liga solo han perdido un partido, fue frente a Atlético Nacional en el Medellín y con lo mostrado hasta el momento se han convertido en uno de los favoritos para llevarse el título.

Convocados

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para enfrentar mañana a Once Caldas en el Palogrande, por la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I. 👹 pic.twitter.com/lxpnL5dSxv — América de Cali (@AmericadeCali) April 5, 2025

Hora y dónde seguir

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Palogrande de Manizales a partir de las 6:20 pm. Las emociones del partido se podrán vivir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.