Carlos Heberto Ángel contó cómo se robaron la plata de los Juegos Nacionales 2015

Ibagué

Sigue encendido el ventilador por el caso de corrupción más grande de la historia del Tolima, ahora en un nuevo capítulo de los procesos de Juegos Nacionales 2015, compareció como testigo en el juicio contra Jorge Alexander Pérez alias ´El Chatarrero´, Carlos Heberto Ángel, ex gerente del IMDRI.

Ángel reveló detalles que se desconocían hasta el momento de este caso que dejó a los deportistas sin escenarios por más de una década.

A la vez se refrió a los sobrecostos de los diseños de los escenarios deportivos que realizó la multinacional española TYPSA por $11.500 millones.

“Los diseños los entregó TYPSA, pero el presupuesto por ese valor fueron hechos por personas que trabajaban con ellos, en el IMDRI se hizo un estudio en el que se proyectaban unos $7 mil millones, el señor Arciniegas entregó otro. En una de esas reuniones que tuvimos, una de ellas en la casa del doctor Luis H. Rodríguez, Arciniegas presentó un presupuesto de $13 mil millones, para nosotros fue muy alto, por lo que el doctor Luis H. le dijo bájele, pero el lo bajó a $11.500”, dijo el exgerente del IMDRI.

A la vez explicó que pasó previo a las licitaciones y cómo se amañaron los procesos “Orlando Arciniegas nos dice a nosotros, más que todo al ingeniero Valero y a mí, que luego de los estudios y diseños ya se tenía a las personas que podían contratar para hacer las construcciones, que se iban a presentar y que iban a ser los que Luis Uribe tenía como los pidió la administración, todo fue antes de publicar los prepliegos”.

Ángel dijo que Orlando Arciniegas llegaba con todo cuadrado para que los proyectos se hicieran “él no nos dijo quién iba a ganar, pero sí dijo que ya estaban los que iban a ganar”.

Las coimas por los contratos

Carlos Heberto Ángel, ex gerente del IMDRI, reveló detalles del acuerdo hecho con Orlando Arciniegas, se había establecido el 2% para Luis H. Rodríguez y otro 2% para repartir entre Orlando Arciniegas, Oswaldo Mestre, Leonardo Valero y Carlos Heberto Ángel.

“Arciniegas nos dijo que si se adjudicaban los contratos a las empresas que se tenían desde los diseños, nos iban a dar una coima, pero cuando tuve una reunión con Jorge Alexander Pérez, él me dice que ya había entregado el dinero a Arciniegas, pero seguía pidiéndole plata, entonces yo le dije que iba a hablar con el alcalde, Luis H. sobre la petición de cambiar a Arciniegas del proceso”, resaltó.

Carlos Heberto Ángel aseguró que los porcentajes eran sobre el valor neto que quedaban de los contratos, así habría cuadrado con los contratistas Orlando Arciniegas Lagos.

El exgerente del IMDRI en medio de la audiencia en la que participó como testigo, aseguró que no recibió dinero producto de las coimas de los contratos para la construcción de los escenarios deportivos para Juegos Nacional.

“No, yo no recibí coimas, no recibí nada”, dijo Carlos Heberto Ángel, ex gerente de IMDRI al responder a la fiscal que lleva este caso.

En medio de este escándalo de corrupción fueron más de 20 personas las vinculadas entre contratistas, funcionarios y privados que se prestaron para sustraer los recursos que el municipio y Coldeportes habían designado para las obras de la Unidad Deportiva de la calle 42 y el Parque Deportivo.