¿Se puede afiliar al régimen subsidiado siendo independiente?: esto es lo que dice la ley

El sistema de atención para los pacientes en Colombia se divide en dos: el régimen contributivo, cuando una persona está afiliada a una empresa y paga con su salario su aporte a la salud; y el régimen subsidiado, que es, según el Ministerio de Salud, “el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado”.

En ese sentido, pueden acceder población que está catalogada como comunidad vulnerable o que cumple con ciertos niveles de pobreza que tiene estipulados en Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). Pero, dentro de estos grupos, ¿quiénes podrían entrar aparte de estos?

Por nombrar un caso, ¿sería legal que un trabajador independiente pudiera ingresar al régimen subsidiado y no contributivo? Esta duda se daría, porque este tipo de paciente no está unido a una empresa y no posee ingresos fijos mensualmente. Por eso, aquí le explicamos si este proceso se puede hacer.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al régimen subsidiado siendo independiente?

Los requisitos que debe cumplir como independiente para poder acceder al régimen subsidiado son:

Estar afiliado al sistema de salud y seguridad social , es decir, tener un estado activo en EPS y fondo de pensión.

, es decir, tener un estado activo en EPS y fondo de pensión. No pertenecer al régimen contributivo o especial . Esto quiere decir que no puede ser dependiente de una empresa.

. Esto quiere decir que no puede ser dependiente de una empresa. Estar registrados en el registro del Sisbén con los niveles I y II.

Otro factor importante que debe tener en consideración es que haya cotizado entre 250 semanas, si tiene 35 a 55 años; y haber presentado 500 semanas, si su edad es de 55 a 65 años. Además, podrá tener mayor facilidad de obtener este tipo de régimen de salud, si es de alguna comunidad indígena, gitana, afrodescendiente, población desplazada o rural.

Si cumple con estas condiciones, Colpensiones explica que sí puede entrar en el régimen subsidiado de salud.

¿Cómo es el proceso para afiliarse al régimen subsidiado?

Este proceso depende de su EPS, pues algunas de estas prestadoras de servicios le indicarán que se debe dirigir a una sede presencial y realizar el proceso con un asesor; otras, por el contrario, le pedirán que lo haga a través de su portal web ingresando su usuario y contraseña.

No obstante, existe la posibilidad de hacer este proceso a través de la página web de Mi Seguridad Social del Ministerio de Salud de Colombia. Tenga en cuenta que, independiente de la opción, debe estar catalogado por el Sisbén con un nivel I y II para acudir a esta clase de régimen.

¿Qué documentos necesito para afiliarme al régimen subsidiado?

Debe entregar en su EPS (Entidad Prestadora de Salud) el Formulario Único de Afiliación diligenciado, el documento de identidad de usted y su familia dependiente, un certificado de que pertenecer a nivel I y II del Sisbén y el recibo de algún servicio público en el que aparezca la dirección de su casa actualizada.

En algunos casos, para menores de 18 años, también es necesario presentar el registro civil, tarjeta de identidad y patria potestad.