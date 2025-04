Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Sagitario y Tauro necesitan realizarse una limpieza

Hoy es el día 4, del cuarto mes, por lo que quienes cumplen años hoy tienen una vida de muchísima estabilidad y prosperidad. El tener tanta firmeza en su vida permite que logren todo lo que deseen. Pero cuidado que también tiende a ser muy temperamental, y más con los terceros, ya que una de sus pasiones es mandar a los demás.

Su número de la suerte, hoy 4 de abril, es el 3798. Y para potenciar su prosperidad y riqueza en este mes, embadurne sus manos con miel de abejas y canela, la guaja y así de fácil llamará a su hogar la riqueza.

El cuarto creciente engrandece la luna al igual que nuestro deseo y proyectos. Báñese con sal marina este domingo que viene, recuerde que, “La sal marina una vez al mes, hace muy bien”.

Santo del día: San Isidro Labrador

Color del día: Verde

Número del día: 7458

Recomendación del día: báñese con hierbabuena o albahaca y agregue canela a sus zapatos

Frase de reflexión: “La prosperidad, el éxito y la riqueza me pertenecen”

Horóscopo de HOY:

Aries:

Usted debe tener fuerza y voluntad en estos momentos, las cosas que quieres hacer, cambiar o mejorar se van a dar, pero tenga paciencia, Dios es el único que sabe cuando le deben llegar.

Por el lado familiar hay muchas relaciones rotas, revise las situaciones y arréglelas, se avecinan tiempos difíciles para sus emociones y podrá necesitar el apoyo familiar más que nunca. En cuanto al dinero las cosas pintan muy bien, recíbalo con agrado y disfrute mucho con él.

Número de la suerte: 3390

Leo:

Tiene que esforzarse el doble por lo que quiere, y ni se le ocurra frenar, porque si no, lo perderá todo. Haga ese gran esfuerzo que la recompensa está cerca y es proporcional a su grandeza.

Llegan propuestas laborales muy atractivas, revíselas, escúchelas y tome una decisión. Y no olvide que la parte económica estará a su favor.

Número de la suerte: 8023

Sagitario:

El gran éxito que usted irradia atrae la sombra de los envidiosos. Algo que usted logró hace poco, levantó malas energías, el profesor le recomienda hacer un ritual de protección y salud. ¿No se le hace raro que ciertos proyectos se estén estancando? Revise todo muy bien, en especial a los que dicen llamarse amigos. Una semana llena de oportunidades y buenos negocios, pero por favor, realícese una limpieza.

Número de la suerte: 2136

Tauro:

Puede que esté frustrado por ciertos proyectos que se derrumbaron en los últimos días, pero tranquilo, es momento de respirar y buscar otras alternativas. Si se desespera no podrá tomar las decisiones correctas y todo podría empeorar.

Si tienen pensado cambiar de trabajo, es un gran momento. Uste sabe que tiene un gran talento y reconocimiento en el trabajo, además adora lo que hace. Pero tampoco deje de lado a su familia, comparta tiempo de calidad con ellos.

Número de la suerte: 1500

Virgo:

Continué con sus proyectos y, supere esos obstáculos. Pero para hacerlo necesita renovar su ser y hacer cambios drásticos en su vida. Si no los hace, cuando logre sus metas habrá cambios para los que no está preparado. Tendrá que empezar de nuevo si no se pone las pilas desde ya.

Número de la suerte: 1848

Capricornio:

Un trámite con la justicia que estaba pendiente se va a solucionar, puede ser de una demanda, herencia o embargos. Por otro lado, un proyecto que lleva pensando desde hace mucho, se va a llevar a cabo. Lo único que debe hacer es mantener la voz baja, evita que otro se enteren, si no, podrían dañarle su buena suerte.

En cuanto a la salud, cuide mucho su piel, aplíquese bloqueador y crema hidratante. Puede que sufre una alergia o brote, así que mucho ojo a donde sale este fin de semana.

Número de la suerte: 0345

Géminis:

Hubo cosas que no salieron bien en los últimos días, pero es momento de levantarse y buscar otros caminos, si no se dieron las cosas es porque no le convenían del todo. Eso sí, la clave será ser perseverante, a veces tendrá que hacer el doble de esfuerzo, no olvide que “la constancia vence lo que la dicha no alcanza”.

En los ámbitos económicos tendrá grandes proyectos y buen dinero, la parte laboral va a mejorar de manera excepcional. Todo va de la mano.

Número de la suerte: 1588

Libra:

Esta semana llegarán personas nuevas a su vida, y le ofrecerán una cantidad de proyectos maravillosos, tómelos que estos llevan el sello de la buena fortuna. Pero tendrá que dejar el mal genio, despeje todos esos malos momentos que lo ciegan y no le permiten ver las buenas oportunidades, lo estancan y no le permiten crecer.

Si usted posee negocios, estos serán prósperos y beneficioso para su estabilidad económica.

Número de la suerte: 1578

Acuario:

El amor tocará las puertas de su corazón, ábralas con confianza, recuerde que el amor trae felicidad y prosperidad. Además, una compañía lo ayuda a crecer con cambios beneficiosos a su vida, será su mejor complemento.

También tendrá viajes fantásticos ese mes, disfrútelos. Como recomendación, el profesor le aconseja participar en los juegos de azar, estarán en de su lado ¡aproveche!

Número de la suerte: 5980

Cáncer:

La estabilidad económica llegará a su vida este mes, pero abra bien los ojos, no deje pasar las oportunidades, lea muy bien a las personas y tome decisiones sabias.

Busque un trabajo nuevo, puede que una oportunidad única le sea ofrecida. Siempre es bueno realizar un baño de protección, para mejorar la estabilidad y asegurar los proyectos.

Número de la suerte: 5088

Escorpio:

Actividades que hace mucho deseaba realizar se van a concretar este mes. Pero en la cuestión sentimental hay falencias, aprenda a manejar sus emociones y evite disgustos que lo desequilibran.

Si está desempleado, tranquilo, este mes se resuelven las cosas, pero salga a buscarlas, no todo cae del cielo.

Número de la suerte: 3980

Piscis:

No desista de esos proyectos que parecen desfallecer, están muy cerca de florecer y traerá mucha prosperidad. Algo que anhelaba tener se va a concretar, puede ser un objeto o un amor que hace mucho lo tiene enamorado.

Número de la suerte: 1574