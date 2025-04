Hogares que recibirán 500 mil pesos por Renta Ciudadana en abril 2025: Explicación grupo SISBEN

Los primeros meses del año 2025 han sido especialmente turbulentos para la economía colombiana. El gobierno nacional ha tenido que hacer varios recortes de presupuesto en muchos de los programas y subsidios que otorga, debido al déficit que e encontró durante el periodo del 2024.

A raíz de estos recortes varios programas del gobierno han tenido que ser replanteados, sin embargo, hay algunos que permanecen y siguen siendo de gran ayuda para los colombianos que se encuentran en situación e pobreza extrema. Uno de estos programas es el de Renta Ciudadana, el cual es una de lastres líneas de subsidio que ofrece el Departamento de Prosperidad Social (DPS), para las personas que más lo necesitan.

Es un programa que permite movilizar los activos de las economías locales de poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema. Es el desembolso de un dinero que se entrega de forma mensual para las personas que viven bajo la línea de pobreza, y que así puedan mejorar su condición social.

Hay que anotar que se trata de un monto que varía entre los 220.000 y 500.000 pesos, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre cada hogar y la valoración que dan las autoridades de acuerdo a la composición de la familia que habita el hogar en cuestión.

¿Qué hogares pueden recibir el subsidio de Renta Ciudadana?

Según los datos del Departamento de Prosperidad Social, no todos los hogares colombianos pueden acceder a este beneficio. Se trata de algunos sectores poblacionales colombianos los cuales están ya categorizados y pueden acceder a este y otros subsidios que entrega el gobierno nacional.

Para ser más exactos, son las familias que se encuentran clasificadas en los Grupos A Y B del Sisbén IV. Este es el sistema de información que clasifica a la población según la condición de vida e ingresos, por lo que permite identificar a las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Una vez entendido esto, los grupos A y B corresponden a las siguientes poblaciones del territorio colombiano:

Madres cabeza de hogar que tengan hijos menores de 6 años

Comunidades indígenas que pertenezcan al territorio colombiano

al territorio colombiano Personas que se encuentren en una determinada situación de discapacidad.

Si usted no está seguro si hace parte de estos grupos anteriormente mencionados, el DPS ha lanzado una herramienta digital con la que usted podrá consultar si es o no beneficiario de este programa en específico. A través de ESTE ENLACE usted podrá diligenciar un formulario, y al finalizar el proceso le avisará si es o no elegible para recibir este subsidio del gobierno nacional.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana para abril de 2025?

Los pagos de este subsidio no se encuentran en un cronograma oficial, ya que la entidad encargada define todos los meses cuándo se habilita el ciclo de transferencias. Por esta razón es importante estar atento a las noticias de Prosperidad Social para saber cuándo se hará el desembolso correspondiente,

De hecho, cada beneficiario recibirá un mensaje de texto en su celular unos días antes de que se haga la transferencia con la fecha exacta del desembolso. Por lo que debe estar atento a las comunicaciones que llegan a su teléfono celular.