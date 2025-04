De Bruyne anunció decisión sobre su futuro en el Manchester City

El futbolista Kevin de Bruyne, que cumplirá 34 años en junio, anunció este viernes 4 de abril que abandonará el Manchester City, club inglés en el que milita desde hace casi diez años, a final de temporada

“Nos guste o no, ha llegado el momento de decir adiós”, escribió en su cuenta de X el volante ofensivo, que ganó con los ‘Citizens’ seis Premier League y una Champions.

El jugador no dio más detalles sobre su futuro en un emotivo texto dirigido a sus aficionados. “Esta ciudad, este club. Esta gente… me lo dio TODO. ¡Y no me quedaba otra opción que darlo TODO! Y adivinen, lo ganamos todo”, añadió.

Números del jugador belga con el equipo azul de Manchester

En total, De Bruyne conquistó 14 títulos en 10 temporadas con el City, y fue designado en dos ocasiones mejor jugador de la temporada en Premier League (2019-20 y 2020-21).

El anuncio no causa, sin embargo, una sorpresa general, ya que el contrato del jugador, llegado a Manchester en 2015 procedente del Wolfsburgo alemán, expira en junio, lo que hace incierta su participación en la próxima Copa del Mundo de Clubes, del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

Presente del Manchester City

Actualmente quintos en la Premier League, los vigentes cuádruples campeones de liga van a ceder su corona, y su aspiración pasa por lograr plaza para la próxima Liga de Campeones y por conquistar la FA Cup, en la que están en semifinales.

Su futuro interesa también en la Bélgica del seleccionador francés Rudi Garcia. Kevin De Bruyne (107 internacionalidades) es uno de los últimos representantes de la ‘generación dorada’ de los ‘Diablos Rojos’, terceros en el Mundial-2018.

Finalmente, Kevin De Bruyne podría actuar el próximo domingo 6 de abril, ante su clásico, en el derbi de Manchester. Los dirigidos por Pep Guardiola visitan el Old Trafford por jornada 30 de la Premier League.