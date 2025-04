América sufre baja sensible: peligra su presencia ante Corinthians por Sudamericana

No todo puede ser color de rosa para el América de Cali, que marcha líder de la Liga colombiana con 24 puntos y tuvo un gran debut en la Copa Sudamericana al vencer 1-3 a Racing de Montevideo en suelo uruguayo. El conjunto Escarlata sufrió una baja sensible que pone en duda su presencia para el siguiente juego a nivel internacional frente a Corinthians de Brasil.

Se trata del delantero argentino Rodrigo Holgado, quien ha sido uno de los jugadores más importantes en lo que va del semestre con el club, pues es el máximo goleador de la liga con 6 anotaciones y marcó el primero de los tres en Uruguay. El club anunció que sufrió un problema en el bíceps femoral justamente en ese juego.

A los 36 minutos de partido, luego de haber convertido a los 13′, salió sustituido para darle paso al peruano Luis Ramos. A Holgado no lo mostraron mucho en una secuencia, pero se vio cómo se retiraba un vendaje.

América, este viernes, dio a conocer: “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general el parte médico del jugador Rodrigo Holgado, quien presento una lesión en el bíceps femoral durante el partido frente a Racing Club de Montevideo, correspondiente a la primera fecha de la CONMEBOL Sudamericana 2025″.

Ante esta lesión, el goleador de 29 años es baja segura para el partido del fin de semana ante Once Caldas en Manizales, a la vez que pone en duda, aunque es muy probable que no esté frente a Corinthians el próximo martes 8 de abril. Si bien no dieron a conocer el grado de la molestia, en caso de ser el mínimo se estima que esté entre 8 y 10 días de baja, aunque de ser grado 2 puede tardar hasta 1 mes la recuperación.