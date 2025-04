Seguridad en Ibagué: percepción vs las cifras de las autoridades

Ibagué

Siguen las voces que hacen un llamado a las autoridades para que se actúe frente a los hechos de inseguridad que están generando que los ciudadanos sientan que la inseguridad ha aumentado, contrario a lo dicho por lo revelado por parte de la Secretaría de Gobierno.

Según Leandro Vera en cifras entregadas luego de un consejo de gobierno, para las autoridades en un 86% disminuyó el hurto al sector comercio en Ibagué, a la vez se redujo en un 35% en el hurto a personas y en un 33% el robo a residencias.

Igualmente, el robo a residencias se redujo en un 33%, pasando de 129 a 87 casos, mientras que el hurto a comercios mostró una caída del 86%, pasando de 191 casos el año anterior a solo 27 en lo corrido del 2025.

A lo manifestado por el personero, Educardo Espinosa, que denunció que la inseguridad está desbordada, se le suman a las voces de algunos líderes de la ciudad que piensan que la sensación de inseguridad sí ha aumentado.

Según Luis Duarte, vocero de la Fundación Fundaprocol DDHH, en varias oportunidades se le ha pedido a la gobernadora, Adriana Magali Matiz y a la alcaldesa, Johana Aranda, que se requiere una Policía más operativa, más cercana a la comunidad y con mayor presencia en los barrios.

“En la ciudad de Ibagué no es una percepción, sino una realidad y nos preocupa más que deban suceder extorsiones y otros delitos porque no hay control, mientras tanto llegan a los barrios los policías a decirle a donde se denuncia a decirle a la persona es que la vecina nos llamó, ponen es a pelear entre los vecinos y no actúan como corresponden”, dijo Duarte.

Por su parte, Antonio Blanco, líder del gremio de los taxistas, aseguró que si se sigue permitiendo que las actividades al margen de la ley crezcan, la situación se le va a salir de las manos de las autoridades.

“Cuando los ciudadanos de alguna u otra manera acolitan las prácticas ilegales al decir que no nos afecta, permiten que los delitos crezcan sin darnos cuenta que a todos nos golpean”, resaltó Blanco.