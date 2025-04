🔴 EN VIVO | Protestas y movilidad en el centro de Bogotá HOY: bloqueos por grupos indígenas

En la mañana de este jueves 3 de marzo, se presentan bloqueos en la movilidad, por parte de grupos indígenas que están en la Plaza de Bolívar. La manifestación interrumpe la movilidad en la carrera 10 con calle 10 de la capital, afectando 5 estaciones de TransMilenio.

Según los reportes, hasta el momento se presentan daños en algunas estaciones del transporte público de la capital, donde 6 articulados fueron pinchados, a otro le rompieron los vidrios y uno grafiteado.

La Alcaldía de Bogotá lanzó un comunicado en el que informó que desde el pasado lunes 31 de marzo, los indígenas provenientes de varias regiones del país, se movilizarán en Bogotá, para protestar por los incumplimientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro y visibilizar la situación de conflicto armado que enfrentan en sus territorios.

“Creemos que este trabajo de atención a esta población que llega, que tienen derecho a venir a Bogotá, debe ser coordinado con la Nación. No sabemos todavía el tiempo que esperan quedarse en Bogotá, pero vamos a trabajar para que no se afecten sitios donde hay que garantizar la movilidad, el desplazamiento de los ciudadanos y los sitios como el Parque Nacional, no se vean afectados por esta situación”, afirmó el alcalde de Bogotá.

Según el informe, llegaron aproximadamente 3.000 indígenas, de los cuales 800 hacen parte del de Piendamó, Cauca. La minga anunció que desde el 1 de abril realizarán movilizaciones que se extenderán durante toda la semana.

EN VIVO | Movilidad de Bogotá HOY

7:21 A.M. | Se reanuda la operación en las estaciones de San Victorino, Las Nieves y San Diego.

6:48 A.M. | Se cierran 5 estaciones de la troncal décima, entre ellas: San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo del Oro y Las Aguas- Centro Colombo Americano.

*PUNTOS ACTIVOS



*PUNTOS ACTIVOS

1. Carrera 10ª con Calle 10.



*RUTAS AFECTADAS

Troncales: (21)

Duales: (6)

Zonales: (27)

Alimentadores: (0)



*DAÑOS FÍSICOS ACUMULADOS

Buses troncales: 1…

6:28 A.M. | Se presentan bloqueos en la estación de San Victorino. Varios articulados han sido vandalizados