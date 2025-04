En riesgo de deslizamiento viviendas en la parte alta de El Salado

Cúcuta

La comunidad del barrio El Salado en su parte alta alerta sobre la pérdida de banca en una de sus rutas de acceso, lo que tendría en riesgo a una gran cantidad de familias.

Se trata de una problemática que se viene denunciando desde administraciones anteriores y hasta el momento no se ha recibido una atención oportuna, pero que con las últimas lluvias ha ocasionado que se convierta en algo más grave.

“Hace mucho tiempo se venía perdiendo esta banca, pero con las lluvias de estos últimos días, que cayó un torrencial aguacero, en la parte de la calle 19 con avenida séptima, ya no hay paso. Hay que colocar una tabla para que los abuelitos, los niños que vienen para el colegio y todas las personas de ahí puedan pasar. Y ya se está haciendo un hueco que al caerse la primera casa se pueden venir más de 5 o 10 casas que hay de ahí para arriba, caer a la avenida y taponar la casa que está en la parte de abajo de la calzada” dijo a Caracol Radio César Mejía, presidente de la JAC del barrio El Salado.

Por lo menos 60 personas podrían estar en riesgo ya que poco a poco el terreno ha ido cediendo y ahora temen la llegada de las lluvias.

“Hay muchos abuelitos en esa parte del cerro, los niños que vienen para el colegio, entonces necesitamos, es algo prioritario que el señor alcalde, nuestro amigo alcalde, el señor gobernador, todos ayudemos a construir eso para que no haya ningún percance. Siempre pasa lo que pasa con los amigos secretarios, a veces el alcalde no sabe, nuestro gobernador no sabe, les dice vayan, pero traen una hojita y le toman una foto firman y no vuelven más. Que eso es lo que siempre pasa, que ya le vamos a pavimentar esta calle, que le vamos a ayudar y nunca vuelven” puntualizó Mejía.