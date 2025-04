Colombia y Argentina buscarán las semifinales del Sudamericano Sub-17: fecha, hora y cómo seguir

Luego de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano Sub 17, donde la Selección Colombia sumó su primera derrota tras caer 1-0 ante Paraguay, se apretó la lucha por el cupo a la semifinal, ya que todos los equipos del Grupo A, salvo Perú, tienen 6 puntos; y tan solo resta un partido por jugar.

El turno para descansar durante la quinta jornada corresponde a la Selección de Perú, que es la única que ha cumplido con el calendario completo de la fase de grupos, pero no sumó ningún punto en el torneo. Además, el equipo tiene la diferencia de gol más baja (-17) y no sumará puntos en la fecha 5. Como resultado, Perú ocupará el último lugar en la tabla de posiciones de la zona A y, por ende, no podrá luchar por un cupo al Mundial 2025 en Catar.

Colombia tropezó en el Sudamericano Sub-17

Pese a que el arranque de ‘La Tricolor’ en el Campeonato Sudamericano Sub-17, fue el esperado por el entrenador Juan Carlos Ramírez, debido a que el equipo sumó dos victorias al hilo tras vencer a Chile (1-0) y Perú (2-0), la Selección Colombia cayó sorpresivamente ante el cuadro Guaraní (1-0), y complicó su clasificación a la siguiente ronda.

Hasta el momento, los cuatro primeros equipos del Grupo A están igualados en puntos, con 6, y Colombia se ubica de manera parcial en el cuarto lugar con +2, en la diferencia de gol.

Colombia vs. Argentina: ¿qué pasa si gana, pierde o empata?

Si Colombia gana:

En este caso, el equipo avanzará directamente a las semifinales de la competencia, y obtendría el cupo directo al Mundial en Catar 2025.

Si Colombia empata o pierde:

Si Colombia clasifica en la tercera o cuarta casilla, perderá la opción de luchar por un cupo en la Copa del Mundo 2025, y jugará un cuadrangular junto a los equipos que ocupen estas posiciones en ambos grupos. La selección que quede en el último lugar, se quedará por fuera del Mundial en Catar.

Así se jugará la última jornada del Sudamericano Sub-17:

La fecha 5 del Campeonato Sudamericano Sub-17 que se está desarrollando en Montería y Cartagena, iniciará el 5 de abril con el desarrollo del Grupo B, y seguirá continuamente con los partidos del Grupo A.

Así se jugará la última jornada del campeonato juvenil (hora Colombia):

Sábado 5 de abril

Grupo B

3:30 pm - Venezuela vs. Uruguay

3:30 pm - Brasil vs. Ecuador

Grupo A

6:00 pm - Paraguay vs. Chile

6:00 pm - Colombia vs. Argentina