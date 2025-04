32 firmantes de paz de Bolívar, Sucre y Córdoba recibieron su grado

Cartagena

La Escuela de Fortalecimiento en Participación Política y Ciudadana, diseñada especialmente por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para fortalecer las capacidades democráticas y ciudadanas de las y los firmantes de paz, tiene a sus primeros 214 participantes graduados. En los últimos días recibieron su diploma quienes participaron del primer ciclo formativo en Sincelejo, Convención, Mutatá, Bogotá, Ibagué, Medellín, Cali, Santander de Quilichao, Puerto Asís y Florencia.

En el Caribe colombiano, en la ciudad de Sincelejo, 32 firmantes del Acuerdo de Paz, entre quienes se encuentran siete mujeres y 25 hombres, recibieron su grado luego de llegar provenientes de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, donde tienen su arraigo.

Durante este ciclo que fue desde noviembre hasta el último fin de semana de marzo, los participantes cursaron dos diplomados con la Universidad de Antioquia: el primero en mecanismos de participación ciudadana, incidencia y control social, y el segundo en sistema electoral colombiano, marketing y liderazgo político territorial. Cada diplomado tuvo una duración de 120 horas académicas, distribuidas en jornadas de 6 horas una vez por semana.

En palabras de la directora general de la ARN, Alejandra Miller, “la Escuela de formación política impulsada por la Agencia tiene como objetivo trabajar sobre las capacidades para los y las firmantes de la paz alrededor de las competencias que les permitan fortalecer su liderazgo social. Partimos de que los firmantes son sujetos activos y actores de su reincorporación y de las transformaciones que necesita el país. En la ARN seguiremos insistiendo en que la reincorporación política es un elemento central del arraigo y de la democracia”.

Por su parte, Nancy Pérez Ochoa, firmante de paz del municipio de El Carmen de Bolívar, resalta que los conocimientos adquiridos durante el diplomado aportan en la consolidación de su liderazgo para “continuar empoderando a mujeres de su comunidad y defendiendo sus derechos”.

“Me gusta lo política porque es un puente para defender los derechos que tienen los ciudadanos y, en especial, nosotras las mujeres. Estamos llamadas a incidir en las comunidades, que nos tengan en cuenta como mujeres firmantes, ya que nuestros derechos a veces son vulnerados porque los hombres suelen ser la mayoría y nos excluyen”, destaca Pérez.

Dobier Pérez, firmante de paz y orgulloso representante de la etnia zenú, quien reside en la vereda Esmeralda Norte, en el municipio de Tuchín (Córdoba), también manifestó su alegría luego de concluir el diplomado en medio del cual debió acudir a su tenacidad para hacer recorridos de más de dos horas y poder asistir a clases, en Sincelejo.

“Para mí, ha sido una experiencia única porque aún no he terminado el bachillerato. Estoy en sexto actualmente. Pero sigo hacia adelante y este diplomado me ha servido para guiar a mi comunidad para que ellos entiendan cómo son los procesos jurídicos para que aquellos alcaldes, gobernadores, concejales no le den mal uso a los recursos que son de mi comunidad”, sostiene Pérez.

Este proceso formativo aporta a la consolidación de la paz en Colombia, ya que la educación y el fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana, incidencia y control social son fundamentales para garantizar que los firmantes del Acuerdo de Paz ejerzan plenamente sus derechos en los espacios democráticos. Es un reconocimiento al compromiso y esfuerzo de quienes, a pesar de las largas jornadas, asumieron el reto de formarse, cumplir tareas y reflexionar desde sus experiencias y saberes.

Además de contribuir al liderazgo territorial, los conocimientos adquiridos permiten que los firmantes del Acuerdo de Paz participen activamente en la vida política y democrática del país y se fortalezca su representación política en los territorios. Así pueden impulsar políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones.

La Escuela también cumple un rol fundamental en la generación de puentes efectivos entre el Estado y las personas en proceso de reincorporación, porque promueve el diálogo, la transparencia y la confianza en las instituciones. Además, el liderazgo territorial y la participación electoral son esenciales para que las voces de los firmantes de paz sean escuchadas en la toma de decisiones y así contribuyan al desarrollo de sus comunidades.