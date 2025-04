Desde el Congreso critican al Alto Consejero para La Paz por ausentarse a debate de control político

Colombia

El Alto Consejero para La Paz, Otty Patiño, no se hizo presente en el debate de control político al que estaba citado para entregar respuestas, ante la Comisión de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes, acerca de las negociaciones de paz que se adelantan con algunos grupos armados en el país.

Según indicó el secretario de esta Comisión, el alto consejero se excusó, por motivos de salud, para no asistir al debate.

Ante su ausencia, Patiño delegó al jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivarian, Armando Novoa, para asistir en su remplazo. Aún así, los congresistas miembros de la comisión decidieron aplazar el debate.

Previo a levantar la sesión, algunos de los integrantes de la Comisión alzaron su voz y criticaron que el Alto Consejero para La Paz no se haya hecho presente. Incluso, algunos de ellos como el representante a la Cámara Diógenes Quintero, pidieron su salida del cargo.

“Claramente aquí deben haber unos responsables de lo que hasta ahora ha sido un fracaso. Y ya se fue un responsable de esos, que fue el ministro de Defensa, que se lo pedimos, que tenía que irse. Falta otro responsable de ese fracaso y es el consejero comisionado. Si realmente esto no le salió bien, se le salió de las manos, no fue capaz, debe hacerse a un lado”.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Germán Rozó, aseguró que ya se volvió reiterativa la ausencia del alto consejero en las citaciones al Congreso. Cuestionó además que se desconocen los avances en las negociaciones con los grupos al margen de la ley.

“No sabemos qué han negociado con el ELN y los araucanos. no sabemos cómo van los avances con la FARC, pero mientras tanto nosotros llevamos muertos todos los santos días y desaparecidos, desplazados, aquí están los informes entonces no perdamos más el tiempo y si al gobierno no le interesa que el Congreso se entere de lo que está pasando pues que nos digan también, si al señor Otty Patiño le está pesando la maleta de cargar este proceso pues que lo diga”.

Además, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, también cuestionó la inasistencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también estaba citado al debate. Dijo también la congresista que uno de los motivos para citar a una moción de censura es el incumplimiento a la citaciones al Congreso.

“A mí me parece realmente inaceptable la inasistencia, tanto del señor Otty Patiño, pero también hay que decir que sería muy importante que el ministro de Defensa asumiera personalmente estos debates, y hay que recordar que una de las motivaciones para considerar mociones de censura a los ministros tienen que ver con la inasistencia a los debates de control político“.

Tras el aplazamiento del debate de control político, los congresistas miembros de la Comisión de Paz y Posconflicto de la Cámara pidieron que la sesión sea reagendada lo más pronto posible.