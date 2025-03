Manifestantes levantaron talanqueras del peaje Las Flores en Sucre y ANI responde

Desde tempranas horas de este 31 de marzo, los ciudadanos de Corozal y de Sincelejo han estado protestando por el peaje Las Flores, en la Troncal de Occidente, en Sucre. Las manifestaciones se deben a que el próximo 20 de abril Autopistas de la Sabana S.A.S. entregará la administración de la vía a la ANI y al Invías, por lo que se espera haya continuidad en el cobro del peaje.

La Concesión Autopistas de la Sabana ha estado desarrollando en los últimos años los proyectos de infraestructura de las vías 3G en Córdoba y Sucre, lo que ha implicado estudios, diseños, gestión predial y más. Pero con la finalización de las vías, el Estado será el responsable del correcto funcionamiento de las vías.

Ahora bien, pese a que no hay certeza sobre la continuidad de los peajes, el dinero que estos recaudarían tendrían como fin el mantenimiento de las vías. Sin embargo, los ciudadanos argumentan que no han evidenciado beneficios notables con la presencia del peaje y denuncian que no se han colocado tarifas diferenciales.

Por lo anterior, los manifestantes llevan desde las cinco de la mañana de este 31 de marzo frente al peaje exigiendo el desmonte. Esto llevó a un importante trancón. Sin embargo, luego de que los manifestantes levantaran las talanqueras (barreras), se dio paso a los vehículos.

Igualmente, los manifestantes, entre ellos transportadores, han indicado que el cobro del peaje lleva 18 años, por lo que ya se cumplió con el tiempo del cobro.