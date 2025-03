Horóscopo HOY 31 de marzo Profesor Salomón: ¿qué le deparará a los signos el mes de abril?

Hoy 31 de marzo, último día del mes, proclama en sus dígitos el cambio constante de la vida. Si los sumamos sus números por separado, obtendremos curiosamente el 4, representante de la estabilidad y firmeza. Es por esto que las personas nacidas el día de hoy tienden a ser autoritarias y estrictas, saben lo que quieren en esta vida y no le temen a tomar decisiones radicales.

Para los cumpleañeros, el día de hoy su número de la suerte es el 2598. El profesor les recomienda prender una vela blanca y pedir para que en este año que los ilumine con prosperidad y protección.

Para el resto de los signos. Hoy la Luna nueva llega para abrir el mes de abril. Aproveche para decretar sus proyecciones y sacar el máximo de los cambios que se avecinan.

Santo del día: San Miguel

Color del día: Verde

Número del día: 4925

Recomendación del día: Hacer un deshaumerio y limpiar su hogar, preferiblemente con salvia y palo santo. Así alejará las malas energías que puedan rondar en su casa.

Frase de reflexión: “Comienza un nuevo ciclo de prosperidad y firmeza”

Aries

Es momento de romper con el pesimismo y la negatividad. Aproveche este inicio de mes para secar sus lágrimas y seguir adelante. No olvide que usted es la cabeza del zodiaco, y por consiguiente debe guiarlos.

Una oportunidad de estudio se le puede presentar, en tal caso es el momento de tomarla, significa que su momento de avanzar ha llegado.

Número del día: 8288

Leo

Los proyectos que tiene en mente se van a activar esta semana. Para potenciar su resultado, es pertinente realizar rituales de prosperidad; compré un dado y guárdelo bien.

La escalera de éxito se le presenta, tendrá la oportunidad de mejorar sus relaciones con el amor, la salud y el dinero.

Número del día: 2908

Sagitario

La rueda de la fortuna gira a su favor, lo que desea se le va a dar, el dinero va a fluir de manera abundante y un negocio con un medio de trasporte se va a hacer efectivo ¡Pero mucho ojo! Tiene que aprender a manejar el poder que tiene en este momento, si no se controla lo puede perder todo, pida al cielo la sabiduría necesaria.

Número del día: 1577

Tauro

Su estabilidad se va a reforzar en este nuevo mes. Su negocio, trabajo y relación van a tomar mucha fuerza. Si tenía pensado hacer un cambio en la parte laboral, tiene que buscarlo, será bueno, pero no llegará solos.

Eso sí, debe evitar las peleas a toda costa, recuerde que “Evitar es quitarse un peso de encima y asegurar la paz en el futuro”.

Número del día: 2745

Virgo

Aunque va a tener una buena recompensa económica y mucho movimiento con cambios positivos, debe revisar su parte amorosa. Equilíbrela o mejórela porque algo no anda bien.

También es importante que no decaiga en sus esfuerzos, sea constante, no olvide que, “La constancia vence lo que la dicha no puede”.

Número del día: 1326

Capricornio

Proyectos y personas que tuvo que dejar en el pasado se van a reactivar, pero para generar una buena relación con ellos, es necesario que tome todo con mucha calma. Pida al cielo que estos nuevos proyectos que va a llevar a cabo se culminen con amor.

Estas nuevas relaciones pueden despertar la envidia en terceros, por eso no olvide hacer la oración y portar la medalla de San Benito, son protectores efectivos.

Número del día: 2509

Géminis

Tendrá mucho trabajo en abril, pero no se preocupe que de igual manera será recompensado. Por eso, las oportunidades para viajar serán muchas, aproveche esto para salir y cambiar sus perspectivas, esto le traerá nuevas oportunidades con interesantes resultados.

Número del día: 7562

Libra

Pocos creen es usted y sus capacidades, pero no les haga caso, usted tiene la bendición de Dios en todo lo que hace, sea constante y siempre crea en usted. Por eso, la escalera del éxito se le presentará, y lo ayudará a alcanzar esas metas que le hacen falta.

Estará en un ciclo de renovación y aprendizaje a su favor, tome un curso o emprenda un nuevo estudio, tendrá grandes beneficios y reconocimientos por su inteligencia y nivel académico.

Número del día: 1234

Acuario

Todo en esta vida pasa, y para usted se acerca el cambio, llegará su momento y acabará con esta mala racha. Para activar estas bendiciones, compre algo de lo que tenga antojos, usted trabaja para darse gusto, no para lo que le digan los demás. Además, se acercan muy buenas noticias laborales.

Número del día: 4433

Cáncer

Esta semana arranca con muchos cambios para usted. Empiece a planear la estrategia para adaptarse a ellos y proyector lo que quiere lograr en este nuevo mes. Es importante que no le deje todo al Azar, investigue, llame o coordine, debe procurar ser proactivo

Especial cuidado con el mal genio, no le permite tener una mente despejada para tomar las mejores decisiones. Nunca tome una decisión bajo este malévolo efecto, si no tomara la decisión equivocada

Número del día: 7827

Escorpión

Llego el momento de emplear su sabiduría y conocimiento. Úselo para organizar sus proyectos este nuevo mes de abril. Es recomendable aplicar la lógica, le permite errar menos y disfrutar más. Por ejemplo, una nueva oportunidad de trabajo se le va a presentar, analícenla muy bien.

También es importante que deje de mendigar amor, mejor, aclare las situaciones e identifique lo que realmente quiere experimentar dentro de una relación, si esta no cumple con sus estándares, es mejor terminarla.

Número del día: 4950

Piscis

No olvide enamorarse de la vida, su familia, de usted mismo y de Dios. El amor de pareja llega solo, no lo presione.

Usted es una persona muy activa, su instinto es ayudar a los demás. No se quede quieto que eso le genera molestias, así que arriésguese en todo lo que crea conveniente. Usted posee una intuición que rara vez falla, úsela para guiarse y cumplir sus sueños.

Número del día: 1268