Quejas por mal inicio de los controles políticos en el Concejo de Cúcuta

Cúcuta

Hay malestar en el Concejo de la ciudad de Cúcuta por el mal inicio que se tuvo durante esta semana en los controles políticos a las secretarías de la administración municipal.De los tres debates que se tenían programados para esta primera semana, dos contaron con la presencia del funcionario a cargo y solo uno habría cumplido con las expectativas de los corporados para un buen debate.

“El primer debate de control político fue con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Catastro Multipropósito. Este último argumentó que apenas llevaba 20 días en el cargo y solicitó que se le diera más tiempo para preparar ese control político. La Secretaría de Hacienda, unas horas antes, presentó un informe para que sea estudiado y analizado por los diferentes concejales, siendo muy poco el tiempo para poder hacer un gran debate. Teníamos un control político con Educación, el cual fue aplazado porque al señor secretario se le presentaron algunos inconvenientes. Le siguen faltando el respeto al Concejo, le siguen faltando el respeto a la Ciudad de Cúcuta. Se le ha manifestado a la presidenta que, por favor, las secretarías se preparen, que entreguen los informes con tiempo para que nosotros los concejales podamos estudiarlos, analizarlos y darle un gran debate, no a los concejales, sino a la ciudad de Cúcuta, quien es la que merece que nosotros desde la corporación le demos unos excelentes resultados y le demos claridad de cómo y en qué están trabajando las diferentes secretarías” dijo a Caracol Radio el concejal Alonso Torres.

Se tomarán las respectivas acciones ante los reiterados llamados de atención por la presunta falta de respuesta de los funcionarios a las solicitudes del Concejo.“Radicaré un oficio en la Procuraduría porque muchas secretarías de despacho no contestan a los oficios que le hacemos llegar los concejales, están acostumbrados a no responder dentro de los términos. No le podemos seguir mintiendo a la ciudad, tenemos que darle la altura a la ciudad, el respeto que se merece la ciudad y algunos secretarios lo están haciendo muy mal, están ejecutando o administrando sus secretarías de una manera no acorde a las necesidades y a las problemáticas de la ciudad de Cúcuta” puntualizó el concejal.

Hay una gran expectativa frente a los controles políticos a realizar durante esta segunda semana donde se tendrá a la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Gobierno.