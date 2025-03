Hyatt inauguró su embotelladora de agua en Cartagena

Cartagena

La creación de la Planta Embotelladora en Cartagena surge de la estrategia World of Care de Hyatt, una estrategia con enfoque global que promueve el cuidado del planeta, las personas y los negocios responsables. Esta revolucionaria iniciativa busca reducir significativamente el impacto ambiental asociado al consumo de agua en botellas plásticas.

Ubicada dentro de las instalaciones del Hyatt Regency Cartagena, esta planta utiliza tecnología de punta para producir agua embotellada de alta calidad de manera eficiente y sostenible, eliminando la necesidad de transporte y reduciendo las emisiones de carbono.

El proceso de producción de agua en la Planta Embotelladora se basa en un riguroso sistema de filtración que garantiza la pureza y seguridad del producto final. Con tecnología avanzada de ósmosis inversa y procesos de desinfección, se eliminan impurezas y microorganismos, asegurando que el agua embotellada cumpla con los más altos estándares de calidad y salud pública, por ende, se cuenta con las correspondientes certificaciones gubernamentales requeridas por el INVIMA.

Además, la Planta Embotelladora tiene sistemas automatizados de monitoreo y control que vigilan continuamente la calidad del agua en el proceso de producción. Se han establecido rigurosos controles de calidad en cada fase, desde la captación y tratamiento del agua hasta el embotellado y envasado final, asegurando así la integridad y seguridad del producto.

La implementación de esta iniciativa se dio gracias a los resultados positivos que se tuvieron en los restaurantes del hotel durante el 2023, cuando se colocaron dispensadores de agua y se redujeron en un 40% la compra de botellas de plástico.

Esta iniciativa está programada para 2025 y se espera que tenga un impacto medioambiental positivo a largo plazo. La Planta Embotelladora envasará agua potable tratada en botellas de vidrio reutilizable, lo que permitirá al hotel dejar de comprar un promedio de 70 mil botellas plásticas al año, equivalente a 1.5 toneladas de residuo plástico.

Eliminando 180,000 botellas plásticas al año, reduciendo significativamente su impacto ambiental. Con una inversión de USD 17,300 en su propia planta de tratamiento y embotellado de agua, el hotel ahorra USD 3,947 mensuales en su restaurante principal y USD 3,332 en el Regency Club. La transición a botellas de cristal y dispensadores de agua reduce en 16,875 botellas plásticas el consumo mensual del restaurante y en 14,400 las del Regency Club. Además, se eliminan costos de transporte y emisiones de CO₂. Con un retorno de inversión en 11.4 meses, esta iniciativa reafirma el liderazgo del hotel en sostenibilidad.

“En Hyatt Regency Cartagena, estamos comprometidos con el bienestar de nuestro entorno y de las generaciones futuras. La Planta Embotelladora es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, y refleja nuestra dedicación a crear un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente”, declaró Francisco Hernández, gerente general de Hyatt Regency Cartagena.

El hotel también ha implementado diversas medidas para reducir el consumo de energía, gestionar de manera responsable los residuos y promover la conservación del agua. Entre estas iniciativas destacan:

La colaboración con la Cooperativa de Reciclaje CORECA, una organización sin ánimo de lucro que genera empleo y mejora las condiciones de vida de recicladores de oficio en Cartagena; la eliminación de utensilios plásticos de un solo uso en favor de dispensadores recargables, bolsas de tela y utensilios de cartón; y la utilización de productos químicos biodegradables, que representan el 60% del total usado por el hotel junto con la instalación de sistemas de reciclaje de agua de lluvia y la adopción de prácticas complementarias a programas de sostenibilidad, enfocadas en el ahorro de energía, agua y gas natural, así como en la gestión integral de residuos y la sensibilización del personal.

La creación de este proyecto no solo refleja la visión a futuro del hotel, sino también su firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Esta iniciativa no se limita a marcar un punto de referencia en Cartagena, sino que aspira a ser un modelo para toda la industria hotelera nacional. Finalmente, la planta embotelladora del Hyatt Regency Cartagena ejemplifica cómo adoptar prácticas más sostenibles y responsables pueden beneficiar no solo a la industria, sino al planeta en su conjunto.