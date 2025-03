Terremoto en Birmania: colombiana atrapada en Bangkok por cancelación de vuelo

Bangkok

Uno de los puntos más afectados por el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Birmania es Tailandia. El principal punto de afectación fue la capital, Bangkok, donde se reportan 10 personas muertas, 16 heridas y al menos 100 desaparecidas.

Caracol Radio habló con María Inés Bravo, una colombiana que quedó atrapada en la capital tailandesa por cuenta de los problemas logísticos que generó el terremoto en Birmania.

“Aquí fue”

María Inés narró a Caracol Radio que el momento del sismo “fue bastante traumático. En esos momentos me encontraba en la habitación del hotel y empiezo a sentir como el piso se mueve, pero como era algo breve pensé ‘eso ya se va a pasar’ y luego veo las lámparas moverse de un lado hacia otro, los perros ladraban, la gente corría por las calles gritando, evacuando el hotel y al salir hacia las escaleras te encontrabas las grietas, no una grietica sino una grieta ocasionada por el temblor”.

Grietas registradas en un hotel de Bangkok (Tailandia) tras el terremoto de magnitud 7,7 en Birmania. (Foto: Cortesía María Inés Bravo) Ampliar

Agregó que “fue terrible” y que si bien “en Bogotá también se sienten pero nunca había sentido algo como esto. Aparte que tres minutos después se siente una réplica y se siente peor. Yo solo sentía como se sacudía todo el edificio y yo decía ‘aquí fue’. Le escribí a mi hermana ‘está temblando’ pero en Colombia era de madrugada”.

Bangkok colapsó

“La ciudad se colapsó,. Normalmente del hotel donde me estaba quedando al aeropuerto son 40 minutos y yo me demoré 4 horas en llegar. Los taxis no paraban, no se encontraban medios de transporte. Claramente Bangkok es unas cuatro veces más grande que Bogotá y fue toda una odisea llegar al aeropuerto”, explicó María Inés.

Personas que evacuaron edificios en Bangkok tras el terremoto en Birmania. (Foto: Varit Soponpis/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

“Primero logré tomar un taxi, luego tuve que bajarme para caminar dos kilómetros y llegar a la autopista y poder encontrar otro medio de transporte para llegar y no perder mi vuelo”, resaltó.

Caos agravado por ser viernes

María comentó que en medio de la travesía de 4 horas para llegar al aeropuerto desde el hotel se veían “filas inmensas” de vehículos “porque era la misma vía y mucha gente venía hacia acá, otras personas tratando como que de salir del caos del tráfico. Siendo viernes hay mucho flujo en las calles y tu solo veías los trancones con las lucecitas que parecían hormigas de lo lleno que estaba”.

Colapso vial en Bangkok en medio del pánico por el terremoto registrado en Birmania. (Foto: Lauren DeCicca/Getty Images) / Lauren DeCicca Ampliar

El terremoto retrasó todos los vuelos

“Tenía vuelo a las 10:50PM para Estambul (Turquía) y luego hacia Bogotá, pero luego mi vuelo fue cambiado a la 1:50AM hora local, esperar a ver que se pueda lograr el vuelo”, dijo Maria Inés, quien luego confirmó que su vuelo resultó cancelado.

Vuelos retrasados en Bankok. (Foto: Mailee Osten-Tan/Getty Images) / Mailee Osten-Tan Ampliar

“Yo preguntaba por qué habían cambiado el vuelo y me explicaban que deben esperar un tiempo específico donde ya todas las alarmas estén prácticamente apagadas y puedan salir los vuelos. Todos los vuelos están atrasados, completamente. Ves gente por todas partes. Literalmente el aeropuerto está colapsado de gente, esto pasó alrededor de la 1:30PM y siendo las 10PM imagínate cuántos vuelos están retrasados desde hace rato”, explicó la colombiana.

Birmania, cerca pero lejos

María confirmó que pese a que Birmania está junto a Tailandia, al preguntar por lo que ocurre en el país vecino solo se reporta que “la información está en curso, uno entra a buscar y no encuentras nada en lo absoluto. Es como si no hubiese pasado nada pero sí está pasando, hay muy poca información”.