Terremoto HOY en Birmania y Tailandia: Imágenes, magnitud y ÚLTIMA HORA de la tragedia

El terremoto de magnitud 7.7 que se presentó hacia el medio día del viernes en Tailandia, golpeo fuertemente el centro de Birmania y sepulto a un gran número de personas que se encontraban dentro de edificios que colapsaron.

El Gobierno Militar de Myanmar, declaró estado de emergencia en seis regiones y estados, entre estos se encuentran: Sagaing, Mandalay, Magway, Bago, el estado de Shan Oriental y Naipyidó. Las afectaciones en carreteras, desprendimiento de techos y paredes, y edificios desplomados es lo que se visualiza en los videos e imágenes compartidos en redes.

De acuerdo con el Servicio Geologico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 16km al noroeste de la ciudad de Sagaing, en Birmania, a 10 km de profundidad. Se sintió también en Yunnan y el suroeste de China. Luego se vivió una réplica de una magnitud 64.

ÚLTIMA HORA de la tragedia

El portavoz de la Junta Militar de Birmania, Zaw Min Tun, se pronunció ante la cifra de víctimas que ya asciende a los 144 y más de 700 heridos. Su petición es para que internacionalmente se brinde apoyo humanitario, debido a la saturación en hospitales y los daños que estos sufrieron, por lo que no se puede prestar un servicio de salud ágil y eficiente.

El Servicio Geológico informó que ante los reportes de los servicios de rescate y el panorama que se vive, el número de personas afectadas podría alcanzar un aproximado de mil.

En 6AM de Caracol Radio, un ciudadano español que vive en la capital, contó el drama que se vivió: “En todas las piscinas de los edificios, de las azoteas, se ha desbordado el agua hacia la calle, he visto videos de personas que estaban bañándose en ese mismo momento, corriendo, saliendo del agua, porque podían caer al vacío. No había vivido nunca un terremoto así en lo que he vivido aquí”.

Imágenes y videos que se conocen del terremoto

Medios internacionales y usuarios en la red social X postearon algunas grabaciones y fotos que lograron captar en medio del drama y la incertidumbre. En ellas se visualiza el momento exacto en el que se desploma el rascacielos en construcción en la ciudad de Bangkok y el panorama de escombros en la región.

🔴 Un potente #terremoto de magnitud 7,7 y una réplica de magnitud 6,4 sacudieron #Tailandia y Myanmar este viernes, derribando un rascacielos aún en construcción en Bangkok ➡️ https://t.co/clICVP8puu pic.twitter.com/hkz2zC9UzP — FRANCE 24 Español (@France24_es) March 28, 2025

🚨| Un terremoto de magnitud 7,7 derrumba un rascacielos en Bangkok.



El fuerte terremoto, con epicentro en Birmania, ha sacudido también Tailandia y China y ha provocado escenas de pánico y numerosos destrozos. pic.twitter.com/fLICjyZlgS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 28, 2025

Las afectaciones en hospitales y centros de salud, no han permitido que los heridos reciban la atención adecuada. Médicos han tenido que operar al aire libre al no tener espacio e implementos suficientes para atender la emergencia.