Más de 500 personas del magisterio en Caldas están perjudicadas por el cierre de Farmart

Manizales

El pasado 28 de febrero terminó el contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y las farmacias Farmart en Caldas para la entrega de medicamentos a integrantes del magisterio, por lo que quedaron tres dispensarios quedaron encargados del suministro de medicinas, sin embargo, ha habido problemas en la reclamación de las mismas.

Gloria Nelfi Salazar, secretaria de seguridad social de EDUCAL se refiere al caso mencionando el incumplimiento inició realmente el pasado 1 de mayo de 2024 con la implementación del nuevo modelo de salud. “En una reciente reunión con la Fiduprevisora nos aseguraron que tenían previsto un plan de choque para los puntos logísticos en la entrega de medicamentos, pero cambió la modalidad presencial a domicilio cargándole la responsabilidad a Medivalle agravando la situación”.

La Secretaria de Seguridad Social de EDUCAL, agrega que desde Medivalle abrirían algunos puntos en los municipios garantizando el derecho a la salud a 500 personas, pero hay ocho sedes cerradas, por lo que los usuarios y afiliados tienen problemas en sus tratamientos médicos, ya que no tienen donde reclamar sus medicinas, sino que son enviadas a domicilio a sus lugares de residencia, no obstante, eso no está cumpliendo.

“La situación ha sido muy grave, principalmente, con los pendientes. El plan que montaron fue disponer de unos correos para que Medivalle los reciba y con las indicaciones establecidas, enviar a domicilio los medicamentos, los cuales no llegan a tiempo y como la gente los requiere rápido, deben comprarlos por afuera, a pesar de que tenemos un descuento directo que hacen de la cuenta especial del fondo de prestaciones sociales del magisterio”.

Los municipios donde ya no hay presencia de Farmart sin Marquetalia, Pensilvania, Chinchiná, Riosucio, entre otros.

