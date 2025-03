LINKIN PARK anuncia su regreso a Colombia y lanza su nuevo himno “UP FROM THE BOTTOM”

Después de un exitoso debut el año pasado que dejó una huella imborrable en la escena musical colombiana con un sold out que superó todas las expectativas, LINKIN PARK regresa a Bogotá para presentar su esperado álbum FROM ZERO. Este histórico regreso se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Vive Claro, distrito cultural y un nuevo y espectacular escenario que promete ser un nuevo hito para la experiencia de la música en vivo en Colombia.

Junto a este histórico anuncio lanzan un feroz nuevo sencillo titulado “Up From The Bottom”, ya disponible a través de Warner Records. Este tema prepara el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum FROM ZERO, que llegará el 16 de mayo. Notablemente, incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco temas en vivo capturados durante su inigualable espectáculo.

Mientras la gira mundial From Zero recorre EE.UU. este mes, la banda ha añadido nuevos detalles sobre sus presentaciones en Sudamérica. Una de estas fechas está confirmada para Bogotá, la primera ciudad sudamericana en verlos volver. La preventa comienza el martes 1 de abril a las 10:00 a.m. y la venta general comienza el jueves 3 de abril a las 10 a.m.

LINKIN PARK escribió y grabó “Up From The Bottom” entre segmentos de su gigantesca gira mundial From Zero. Aprovechando la energía de su reaparición en vivo en 2024, el tema presenta un distintivo estribillo de piano, riffs distorsionados y baterías impulsivas que sirven de base para el singular dúo vocal de Emily Armstrong y Mike Shinoda, cantando: “You keep me waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom” (“Me mantienes esperando aquí abajo, tan lejos, mirando desde el fondo, desde el fondo”).

La canción alcanza su clímax con un sorprendente puente de scratches en vinilo, 808s y uno de los versos de rap más memorables de Shinoda, evocando su distintiva alquimia de géneros con una oleada de nueva inspiración.

Este cúmulo de emoción allana el camino para FROM ZERO (EDICIÓN DELUXE). Sobre esta nueva colección, Shinoda expresó: “Estamos increíblemente agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje y la conexión entre la banda y los fans han sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos.”

Entre el nuevo material de la Edición Deluxe, “Let You Fade” seguramente se convertirá en la favorita de los fans, con sus guitarras aplastantes, baterías brutales y letras apasionadas. El tercer tema, “Unshatter”, nació en las primeras etapas del proceso de grabación de FROM ZERO, con el deslumbrante desempeño vocal de Armstrong a mitad de la canción insinuando “lo que era posible juntos”, según la banda.

FROM ZERO, ganador del premio “Álbum de Rock del Año” en los iHeartRadio Music Awards, ha generado múltiples éxitos desde su debut en 2024.

“The Emptiness Machine” se destacó como “la canción de rock más grande de 2024″, pasando 15 semanas en el #1 del Billboard Rock & Alternative Airplay Chart. Su siguiente himno, “Heavy Is The Crown”, siguió el mismo camino alcanzando el #1 en la respectiva lista. FROM ZERO debutó en el #1 en 14 países. En EE.UU., se posicionó en el #2 del Billboard 200 y en el #1 de seis listas de Billboard: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Alternative Albums, Top Hard Rock Albums, Vinyl Albums y Indie Store Album Sales. Además, ha recibido elogios de medios como VULTURE, The Guardian, KERRANG!, NME, Associated Press, USA Today, y más. Según Billboard, LINKIN PARK fue la única banda de rock en superar los 2 mil millones de reproducciones en 2024.

La banda—Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain—ha regresado con más fuerza que nunca con FROM ZERO, su primer álbum completo desde 2017. Escúchalo AQUÍ a través de Warner Records.