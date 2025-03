Consulta Popular no podrá coincidir con otros procesos electorales: Registrador Nacional

Colombia

Desde un Foro sobre la transparencia de las elecciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que la Consulta Popular convocada por el presidente Gustavo Petro para sacar adelante la Reforma Laboral no podrá coincidir con algún otro proceso electoral.

“No es posible, la ley si no estoy equivocado, 1757, señala claramente que no es posible que esa consulta se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral. Tres años, prácticamente, estará Colombia en proceso electoral”.

Sobre el proceso previo que se debe llevar a cabo para la posible realización de esta consulta popular, el procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que el Gobierno deberá atenerse a la decisión que se tome en el Senado de la República. Enfatizó en que no se podrá sobrepasar la legitimidad del legislativo.

“Creo que el Senado de la República no va a ser inferior a su responsabilidad y no va a tramitar esa solicitud y ese deber que la constitución le asigna como obligatorio, expedir el concepto, y va a tratar de hacer allí una cosa como por cumplir un requisito. A ese resultado habemos de atenernos (…) allí, se sientan 22 millones de votos que representan la mayor legitimidad posible en la democracia colombiana, en el presidente solo hay una ideología, eso hay que tenerlo en cuenta para calibrar cuál es el peso democracia la legitimidad”.

Sumado a esto, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que el Estado debe priorizar su presupuesto si quiere realizar esta consulta. Dijo que se debe evaluar de dónde saldrá el presupuesto para llevarla a cabo.

“Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir frente a las dificultades presupuestales y lo que se vaya a afectar. Y reitero, es algo tan elemental y tan sencillo, de que si usted le va a colocar una carga adicional de 700 mil millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte”.

Hay que señalar que durante este año se llevarán a cabo alrededor de 30 elecciones atípicas en el país. También, se realizarán las elecciones a los Consejos de Juventudes y las posibles consultas interpartidistas. En 2026 serán las elecciones a Congreso y Presidencia y en 2027, serán las nuevas elecciones regionales.