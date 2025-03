Asamblea General de Ecopetrol, ¿habrá sorpresas en junta directiva?

Ante los bajos resultados en materia de utilidades de Ecopetrol en el 2024, mañana se cumplirá la asamblea de accionistas de la petrolera a partir de las 9 de la mañana.

Uno de los puntos que ha generado gran expectativa está relacionado con la conformación de los nuevos integrantes de la junta de la compañía.

¿Quiénes son los integrantes de la plancha que se va a presentar para su aprobación?

Ángela María Robledo Independiente, Mónica de Greiff Lindo Independiente, Guillermo García Realpe Independiente, Álvaro Torres Macías Independiente, Lilia Tatiana Roa Avendaño No Independiente, Alberto José Merlano Alcocer No Independiente, Hildebrando Vélez Galeano No Independiente.

También se presentarán los nombres de Ricardo Rodríguez Yee en representación de los departamentos productores de petróleo y Luis Felipe Henao Cardona como vocero de los fondos de pensiones.

El ministro de Minas, Edwin Palma planteó en una comunicación a su colega de Hacienda, Germán Ávila para que se evalúe la posibilidad que un vocero de los trabajadores petroleros integre la junta de Ecopetrol.

Hay que recordar que lcon una reducción del 21.7% en comparación con los resultados del año inmediatamente anterior.

El presidente de la petrolera, Ricardo Roa manifestó que los resultados operativos robustos que impulsaron los logros de toda la compañía de acuerdo con las metas establecidas a inicio de año.

De otra parte, confirmó que en materia de pago de dividendos se plantea $ 214 por acción. El pago de dividendos a los accionistas minoritarios será en dos cuotas iguales el 4 de abril y el 27 de junio del 2025.