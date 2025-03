Anuncian obras de embellecimiento en cinco puntos de Bucaramanga ¿Cuáles son?

Bucaramanga

En su habitual transmisión en vivo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, junto con el director del área metropolitana, John Manuel Delgado, informaron que cinco lugares emblemáticos de la ciudad serán embellecidos.

Estas obras, de acuerdo al director del área metropolitana de Bucaramanga, se realizarán como un proceso de recuperación y embellecimiento de los puntos más visitados por los bumangueses.

“Queremos ver cómo reconectamos y rehabilitamos aspectos de la ciudad que no están funcionando bien. El embellecimiento de la ciudad tiene un factor no solamente de mejorar la calidad de vida de los bumangueses, sino también de transformar la cara de la ciudad, pero para eso, se necesitan dos componentes, uno es la inversión del municipio y la otra la cultura ciudadana”, dijo John Manuel Delgado, director del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Agregó que se han identificado cinco puntos con los que estarán iniciando el proceso de recuperación y rehabilitación. John Manuel Delgado, detalló lo que sería una primera intervención en el Mesón de los Búcaros.

“El Mesón de los Búcaros tiene un diseño muy interesante arquitectónico pero normalmente no se aprovecha, no se embellece, no se mantiene, entonces hemos hecho un diseño paisajístico que va a permitir reverdecer y mejorar la rotonda con una siembra de aproximadamente 15 mil plantas nativas, siguiendo el manual de silvicultura de la Alcaldía Bucaramanga”, precisó.

De acuerdo con el funcionario los siguientes puntos a intervenir, luego del Mesón de los Búcaros, serían: Parque San Pio, glorieta del Estadio Américo Montanini, Puerta de Sol.