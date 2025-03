Miércoles 26 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Crisis de medicamentos en Quindío genera tensión y falta de tolerancia entre Pacientes y Repartidores

Los retrasos de las distribuidoras farmacéuticas y las largas horas de espera han generado tensión en el Quindío. A esto se suma la falta de tolerancia de los usuarios, quienes reaccionan con estrés y maltrato hacia los repartidores. Caracol Radio consultó a ciudadanos, quienes destacaron el ambiente complicado que afecta tanto a pacientes como a repartidores.

Asimismo, se hace un llamado a que los usuarios sean más comprensivos y amables, especialmente con los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes a menudo deben acudir solos a reclamar sus medicamentos.

En el Quindío, pacientes con enfermedades psiquiátricas advierten sobre las dificultades en la entrega de medicamentos que afectan los tratamientos.

Precisamente ante la falta de las entregas para los tratamientos en salud mental, los usuarios están siendo obligados a comprar los medicamentos a pesar de que son de alto costo.

Es el caso de Lina Niño Alarcón quien tiene una hermana que padece depresión y que ha optado por adquirir los medicamentos que le pueden costar hasta 200 mil pesos ante la negativa de la EPS porque regularmente queda en pendientes.

Fue clara que su familiar requiere el tratamiento de manera inmediata por eso es alta la preocupación por la crisis que se vive actualmente y que pone en riesgo la vida de los pacientes psiquiátricos. Realizó un llamado al gobierno nacional a tomar acciones puntuales sobre la situación que eviten continúe agudizando la problemática sobre todo para quienes padecen afecciones mentales.

Al respecto el secretario de salud de Armenia, César Augusto Rincón indicó que desde su competencia realizan seguimiento en cada uno de los dispensarios con el fin de garantizar entregas oportunas.

Fue enfático en afirmar que es una situación del orden nacional y que en la capital quindiana no se evidencia una problemática tan compleja como en otras zonas del país.

Afirmó que precisamente en conjunto con la secretaría de salud del Quindío están trabajando en que las EPS tengan aseguradas sus instituciones dispuestas para la entrega de medicamentos.

Por su parte la personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos, manifestó que “desde el mes de febrero ha estado visitando todos los dispensarios, está haciendo visitas aleatorias, sorpresa, no programadas para identificar entonces y verificar las quejas que comúnmente se escuchan pues en la calle frente a las deficiencias en la prestación de este servicio.

Y agregó “Hasta el momento hemos visitado Disfarma, Cruz Verde, Audifarma y Colsubsidio y lo que hemos encontrado en algunas unos tiempos de espera larguísimos, las personas tienen que esperar más de 4 horas para la entrega de medicamentos y en algunas sí se ha evidenciado desabastecimiento, que no se pueden entregar algunos medicamentos, pañales, suplementos alimenticios también, medicamentos para la diabetes.

La Sociedad de Activos Especiales, SAE denunció que, en el proceso de recuperar la Finca Bello Horizonte en zona rural de La Tebaida, Quindío presuntos delincuentes usaron maquinaria pesada para destruir parte del predio, en hechos que se presentaron el sábado 22 de marzo.

El director territorial eje cafetero de la SAE Mauricio Urquijo señalo “Rechazamos estos actos de violencia y tomaremos acciones legales. No permitiremos que la ilegalidad siga arrebatando lo que es del pueblo”

Y explicó “La finca Bello Horizonte, ubicada en la vereda Pisamal, en el municipio de La Tebaida, acaba de ser destruida con el uso de maquinaria pesada. Lo han hecho presuntos delincuentes luego de que la sociedad de activos especiales ha notificado la realización del ejercicio de sus funciones de policía para la recuperación material de estas tierras la próxima semana.

Y añadió “Esto no va a impedir que el estado recupere las tierras que están en las manos equivocadas para traer de la política pública estatal poner las en las manos correctas. Estas tierras serán recuperadas y harán parte de la política de tierra del gobierno nacional”

el secretario de Gobierno Guillermo Gómez quien dio a conocer que la comunidad de la zona alertó a las autoridades sobre la situación.

Señaló que la información suministrada por la SAE tiene que ver con que el predio iba a ser desalojado el día jueves 27 de marzo y al parecer los residentes decidieron tomar este tipo de acciones en desacuerdo con la medida.

Explicó que por parte de la Policía iniciaron con las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer el lamentable hecho.

La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso que, en fallo de primera instancia, acogió el Tribunal Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión que declaró la vulneración y amenaza de los derechos colectivos de los habitantes de la Hacienda Pisamal, a quienes aseguró se les debe garantizar un ambiente sano, y pidió establecer un plan para el manejo y aprovechamiento racional de recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios resaltó que las resoluciones que provocaron las afectaciones fueron emitidas por la hoy Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el departamento del Quindío, el municipio de La Tebaida, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Como consecuencia de lo anterior se les ordenó a las entidades mencionadas, entre otras acciones, que en un plazo máximo de un año realicen la caracterización y levantamiento de línea base biofísica para determinar la afectación ambiental actual de los predios que conforman la Hacienda Pisamal, en aras de identificar los pasivos ambientales y proponer medidas de manejo, mitigación y recuperación.

En lo corrido del año tres internos de cárcel en el municipio de Calarcá han realizado huelgas de hambre

Así lo dio a conocer el mayor Gonzalo Patiño, director de la cárcel Peñas Blancas del municipio donde internos han entrado en huelga para exigir traslados a otros establecimientos carcelarios del país.

Mencionó que cuentan con un protocolo para este tipo de casos como es el aislamiento de la persona, atención médica y reportan a los entes de control.

Informó que en ocasiones los internos no cumplen los requisitos y elevan la solicitud a la dirección general por la oficina de asuntos penitenciarios que son quienes determinan el proceso.

Alcaldía responde a Las Veraneras con plan Armenia Segura; despejaron la vía y garantiza presencia de patrulla comunitaria

El secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez Hincapié, indicó que, en la tarde del martes, 25 de marzo, se despejó la zona con efectivos policiales de Ejército y guardas de Setta, luego de los cierres generados por algunas personas de la comunidad que estarían realizando cobros a habitantes de la zona y de los barrios Los Quindos y Zuldemayda, para transitar por el lugar en vehículos.

Frente a los hurtos que se han registrado en el sector, debido a los cerramientos, el comandante de la Estación Armenia, capitán Sebastián Carmenes, enfatizó en que el plan Armenia Segura también está llegando a estos puntos neurálgicos, y confirmó que en Las Veraneras hay presencia 24 horas de una patrulla de policía comunitaria, aplicando planes diferenciales para que la comunidad se sienta acompañada por parte de las autoridades.

Desde esta semana empezó a regir nueva estrategia de seguridad en Armenia

Se trata de un nuevo esquema de patrullaje donde gestores de convivencia, Policía y Ejército refuerzan la presencia institucional en puntos críticos de la ciudad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez aseguró que buscan contrarrestar delitos como el hurto por eso han conformado seis equipos de trabajo que harán todo un recorrido por el centro de la ciudad y algunos barrios.

Indicó que en medio de los patrullajes establecen actividades relacionadas con requisas y antecedentes judiciales para garantizar la tranquilidad y seguridad en la capital quindiana.

En Armenia intensifican la reposición de tapas de medidores a raíz de hechos de vandalismo

El gestor de control de pérdidas de Empresas Públicas de la ciudad, Carlos Alberto Rodríguez manifestó que en el caso reciente cambiaron ocho tapas debido a actos de vandalismo.

Especificó que la zona con mayor afectación es la del centro de la capital quindiana que busca garantizar la seguridad de los peatones y la conservación del mobiliario urbano.

Fue claro que todos los días realizan revisiones para mantener los elementos en buen estado, pero también llamó a la cultura ciudadana de los usuarios para evitar este tipo de afectaciones.

Atención oportuna en salud mental y aumento de consultas en menores de cinco años, entre las conclusiones de debate en el Concejo de Armenia

En efecto en las últimas horas se llevó a cabo un debate alrededor del tema de salud mental en el Concejo Municipal para conocer el panorama actual y las diferentes propuestas.

Lina Niño Alarcón evidenció que tiene una hermana con serios problemas depresivos pues incluso ha intentado en varias oportunidades acabar con su vida.

Contó que es muy difícil lidiar con esta situación porque no hay mejoría y la atención no ha sido de ayuda ya que cuando su familiar ha estado internada en centros especializados no recibe el seguimiento correspondiente.

Considera faltan acciones contundentes por parte de las autoridades para que la intervención en salud mental sea efectiva.

el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño advirtió que el aumento de consultas ha sido significativo puntualmente en menores de cinco años con temas relacionados a trastornos del sueño, trastornos de comportamiento y esquizofrenia.

Explicó que en cuanto a menores de 15 años la consulta tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas por eso considera son importantes los espacios de debate, pero enfocados a articulación de entes para brindar el óptimo servicio.

el secretario de Salud de la ciudad César Augusto Rincón se refirió a la política nacional de salud pública que fue adoptada por la ciudad.

Aseguró que están esperando para revisar las modificaciones que se plantean en temas como rehabilitación social y gobernanza de entes territoriales.

el concejal ponente Felipe Villamil expresó que es muy preocupante la situación de salud mental y que es importante cuantas veces sea necesario citar a debates para exponer las problemáticas y buscar las soluciones.

En lo corrido del año se han registrado 10 suicidios en el Quindío y cuatro casos corresponden a Armenia.

Con entusiasmo y un fuerte compromiso con la construcción de una cultura de paz, dio inicio la “Cátedra de Paz con PAS”, un espacio de reflexión y sensibilización en el que participaron estudiantes de los colegios CASD y Marcelino Champagnat. Liderada por el Centro de Pensamiento La Esperanza “Don Pedro Laín Entralgo” y con el apoyo de la dirección de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Quindío

Calarcá Inaugura la Tienda Café Mujer en la Plaza Principal

El pasado viernes, Calarcá inauguró su Tienda Café Mujer, un espacio dedicado a ofrecer productos elaborados por mujeres campesinas, cafeteras y madres de familia. La tienda busca apoyar el emprendimiento local y empoderar a las mujeres de la región, ofreciendo sus productos en pleno centro del municipio.

Se presentó oficialmente la convocatoria para el Premio Barranquero al Gestor Cultural, un estímulo destinado a los creadores y gestores culturales del Quindío. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo de proyectos culturales en la región, brindando apoyo a quienes buscan llevar sus iniciativas al siguiente nivel.

En deportes, El bádminton quindiano brilló en Bucaramanga. En el marco de la primera Válida nacional junior de bádminton, los deportistas Diego Cortés y Diego Castaño lograron un histórico logro: la primera medalla en la historia del Quindío en para bádminton en silla de ruedas, plata en dobles masculino. Además, obtuvo un bronce en dobles femenino convencional, con Lucía Barrios e Isabel Ospina, y otro bronce en individual en para bádminton, a través de Diego Cortés.