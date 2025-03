Se redujo la accidentalidad durante el puente festivo en Norte de Santander

Norte de Santander

Durante el fin de semana de puente festivo en Norte de Santander, las autoridades de tránsito reportaron un comportamiento positivo en las vías nacionales. Más de 46 mil vehículos transitaron por las vías del departamento.

“En este puente festivo de San José se movilizaron 46.649 vehículos, es decir un 14% más que el año anterior durante esta fecha. Tuvimos cuatro accidentes de tránsito menos, con una reducción del 67%, no se nos presentaron muertos en accidente de tránsito, el año pasado se nos presentaron tres fallecidos en accidente. Lo que sí se nos presentaron fue cuatro personas lesionadas. Hubo dos accidentes de consideración, uno que se presentó a la altura de Bochalema donde un motociclista intentó adelantar a unos ciclistas sin una distancia requerida y se llevó a dos ciclista, y también un peatón que no usó un paso adecuado y fue arrollado por otro motociclista. Afortunadamente no se presenta ningún muerto” dijo el mayor José Daniel Ortiz, jefe de la seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander.

En cuanto al plan retorno, el Mayor Ortiz dio a conocer que desde las 4:00 P.M. hasta las 7:00 P.M. se presentó una cola de vehículos en el peaje Los Acacios que superó los 500 metros. Mientras que en la vía que conduce a Ocaña, a la altura de El Zulia, se tuvo que habilitar un segundo carril para el ingreso de vehículos a la capital nortesantandereana.

Y finalmente, las infracciones que más cometieron los conductores durante este fin se semana fue no tener la licencia de conducción, con un total de 28 personas sorprendidas sin este requisito, 12 más que conducían sin la revisión tecnico-mecánica de su vehículo, entre otros.

Hubo ocho capturas de personas sorprendidas con estupefacientes y fue recuperado un vehículo en las vías nacionales que tenía reporte de hurto.