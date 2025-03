El Gobierno acorrala a los pacientes para que el Congreso apruebe la reforma de salud: Denis Silva

El Presidente Gustavo Petro generó dudas por medio de una publicación sobre la existencia de 113 mil dosis de insulina que se encontraban en una bodega de Audifarma, pues el mandatario insistió que estas unidades en lugar de estar guardadas deberían ser entregadas a los pacientes con diabetes.

En medio de las largas filas para entrega de medicamentos y la crisis que enfrenta el país, varios sectores han responsabilizado al Gobierno sobre esta problemática.

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia habló para los micrófonos de Caracol Radio y enfatizó en que esta situación se trata de un problema político, ya que en la instalación de la mesa de la UPC que se realizó la semana pasada, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, les dijo que: “hoy hay crisis y mañana será peor hasta que no se apruebe en el Congreso la reforma a la salud”

Cuáles son los medicamentos que se encuentran en desabastecimiento

Según Denis, en Colombia hay más de 1 millón de pacientes con diabetes y más del 50% requieren insulina, el vocero enfatizó que si llegará a ser cierta la publicación del presidente que genera bastante confusión “En un centro de acopio que tenían 113 mil unidades de insulinas, estas alcanzan para 35 mil pacientes para 14 días de tratamiento.”, expresó.

Además, aclaró que es muy fácil saber si había acaparamiento, ya que le pueden exigir a Audifarma información sobre cuántos lotes ingresaron al centro de acopio y cuánto demoraron en la distribución.

“Hemos hablado con las directivas de Audifarma y nos explicaron cómo funciona los centros de acopio, los medicamentos llegan y son distribuidos a los distintos puntos donde se entregan los medicamentos.” afirmó Denis.

Por qué no se está haciendo entrega de los medicamentos

El vocero enfatizó que es importante aclarar que Audifarma surte de medicamentos a 8 EPS, algunas de ellas pagan y otras no, en ese orden de ideas, las que no pagan, no se les hace la entrega de medicamentos. “La mayoría de EPS que están intervenidas, que suman los 39 millones de afiliados, no están pagando estos medicamentos” afirmó.

La situación se viene agravando, ya que cada día hay más dificultades para acceder a las citas médicas y las fórmulas de los medicamentos tienen que volver a renovarse , siendo un obstáculo para recibirlas “Esto se convierte en una estrategia para no entregar los medicamentos” dijo Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia