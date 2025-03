Con traslado de 28 familias a Pasacaballos, inicia recuperación de espacio público en Chambacú

Desde tempranas horas de este martes, conforme con lo acordado por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y en cumplimiento de una acción popular que así lo determinó, se inició la recuperación del espacio público comprendido en el sector tradicionalmente conocido como de Las Caballerizas o La Pesebrera, en Chambacú, en medio del cual se dio el traslado de 28 familias que pasarán a vivir, tras décadas en cambuches y casas improvisadas, en el nuevo proyecto inmobiliario ubicado en Pasacaballos: Caminos del Cerro.

La diligencia de recuperación del espacio público, con un despliegue integral de la Alcaldía Mayor de Cartagena, involucra a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), Corvivienda, Distriseguridad, Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, Secretaría General, Instituto Comunal, oficina de Servicios Públicos y Cuadrilla del Alcalde, Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), además del acompañamiento de una caravana de seguridad con la articulación de la Policía Metropolitana de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

El operativo de desmonte y recuperación del espacio público, a través del equipo socioeconómico de la GEPM, se hizo acompañado con el diligenciamiento y firma de las actas de entrega voluntaria de los predios por parte de las familias involucradas, quienes durante varios años hacían uso indebido de espacio público en el sector.

Las familias que accedieron voluntariamente a la entrega del espacio que ocupaban fueron reubicadas por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corvivienda, garantizando así sus derecho a una vivienda digna.

En total son 28 las infraestructuras que serán demolidas en el desarrollo del operativo, las cuales fueron instaladas paulatinamente en el sector sin autorización y utilizadas como viviendas improvisadas. Éstas, además de restringir el acceso al espacio público, ponían en riesgo la conservación del cuerpo de agua contiguo.

Con traslado de 28 familias a Pasacaballos, inicia recuperación de espacio público en Chambacú Ampliar

Contexto de la diligencia y reubicación de las familias

Esta fue una promesa, en abril del 2024, del alcalde Dumek Turbay con las familias que viven en el sector de Las Pesebreras del sector Chambacú, preservando sus derechos en el proceso de reubicación y recuperación del espacio público para dar paso a los avances sociales que proyecta el Distrito en el corredor turístico entre el Castillo San Felipe y el Centro Histórico.

“La reinvención integral de Chambacú no solo será concreto y megaproyectos; sino que también se trata de dignificar la calidad de vida de familias que llevan años viviendo entre manglares y tablas. No es justo con ellos que el progreso les pase por encima. Por eso les daremos estas llaves de apartamentos para estrenar y tengan un techo digno; y así poder avanzar con nuestros proyectos de Superciudad en ese sector”, expuso Dumek Turbay Paz.

Los megaproyectos a los que se refiere el mandatario son el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, la implementación de los coches eléctricos, los embarcaderos para el transporte público acuático y los entornos turísticos entre el Castillo San Felipe y el Centro Histórico.

Las 28 familias disfrutarán una nueva vida en apartamentos para estrenar en Caminos del Cerro con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina equipada y zona de labores. Este grupo de beneficiados se une a las 42 familias que anteriormente fueron reubicadas en Ciudadela de La Paz, en El Pozón.

“Estas familias llevan una eternidad en medio de la precariedad y ahora les daremos hogares listos. El acompañamiento del próximo martes es la más clara muestra de voluntad política, de una firme decisión de gobierno frente a los derechos de las poblaciones más vulnerables que hace mucho merecen ser trasladados”, indicó Turbay.

Habrá compensación económica para el resto de las familias

Para el resto de las familias que no cobija el fallo judicial, que instó a la reubicación de las familias con respecto a sus derechos a una vivienda digna, especialmente muchos grupos de personas que llegaron a la zona en años recientes, incluyendo migrantes, la Alcaldía de Cartagena, a través de Corvivienda, les ofrecerá una compensación económica.

El estipendio para cada una de las 138 familias no será uniforme, sino que se determinará por medio de una caracterización de Corvivienda, con el apoyo del Plan de Emergencia Social (PES), para determinar cuántos años han habitado en la zona, régimen legal migratorio, entre otras variables.

Sin embargo, el alcalde Turbay reiteró que con los recursos que dispone el Distrito para compensar a estas familias esperan beneficiar a todos; no obstante, cada núcleo tiene libertad de decisión.

“Queremos apoyarlos y no abandonarlos. Aspiramos que su traslado sea con buena voluntad y con una compensación justa para que decidan a donde vivir en un techo digno; sin embargo, y esperamos no llegar a ese punto, quienes no acepten esta alternativa no nos deja con más opción que retirarlos del espacio público a recuperar.