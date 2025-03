Un hombre fue asesinado al resistirse al robo de su moto, la seguridad preocupa en Pradera, Valle

El señor Diego Fernando Ruiz, salía de su vivienda en el municipio de pradera, ubicada en la calle tercera entre carreras 11 y 12, muy cerca a la estación de policía, cuando fue abordado por dos hombres armados que se movilizaban en moto.

En un hecho violento que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, se puede observar cómo los hombres intimidan al señor Ruiz para robarle la motocicleta, él se resiste y le disparan cayendo inmediatamente. Los hombres toman la moto y siguen su camino, mientras su víctima es auxiliada por los vecinos y posteriormente trasladado al hospital San Roque, a donde llegó sin signos vitales. La policía reportó que el cuerpo del señor Ruiz presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego.

La seguridad en el municipio frente a este hecho vuelve a ser tema de discusión por parte de las autoridades, por ello el alcalde de Pradera Francisco Javier Guzmán, señaló que se ha incrementado el personal de policía para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

“Se ha pasado de tener 22 agentes a tener 70 agentes de policía trabajando en nuestro municipio”, enfatizó.

El trabajo de los agentes de policía está coordinado con el Ejército Nacional y a pesar de los esfuerzos y los operativos que se llevan a cabo en el municipio, señaló el alcalde que se presentó el homicidio y el robo del señor Diego Ruiz “desafortunadamente asesinaron a un pradereño, incluso amigo mío, por robarle una moto. Esa circunstancia es dolorosa y yo quiero expresarle a la familia del occiso toda nuestra condolencia”.

Ante este hecho pidió el mandatario a la policía redoblar acciones y requisas en todos los barrios y a la comunidad informar cualquier detalle que lleve a la identificación y captura de quienes cometieron el crimen.

El teniente Hanner Arturo Sánchez, comandante de la policía de Pradera, informó que los hechos son materia de investigación, igual que otro caso que se presentó la semana anterior en el barrio Berlín “ya son materia de investigación por parte de policía judicial, inteligencia de la policía nacional y se ha realizado un avance significativo para dar con la captura de esos sujetos que perpetraron el hecho”.

Del video que se hizo público donde se observa el homicidio, señaló que no deberían ser publicados por la investigación “estos videos no hay que diversificarlos, no hay que rotarlos porque eso es materia de investigación. Las personas que cometieron estos hechos en este momento pueden cambiar de motocicleta, pueden cambiar todas sus características con el fin no ser reconocidos”, señalo el teniente Sánchez.

Cabe recalcar que las autoridades mencionaron que el municipio a la fecha tiene 33 días sin homicidios, lo cual representa un avance en la seguridad comparado con años anteriores.