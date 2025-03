Cómo limpiarle lo quemado a una olla muy negra y pegada: truco con ingredientes de cocina

En las cocinas, las ollas son artefactos fundamentales en sus distintas formas y tipos, ya que permiten preparar los alimentos. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes al cocinar es que, el contacto de ciertos componentes con el calor, pueden hacer que las ollas se manchen, lo que resulta desagradable a la vista.

En ese sentido, si estas no se limpian a tiempo y de manera adecuada, pueden tomar un aspecto negro que se adhiere a la olla, y es que quitar las manchas de las ollas puede llegar a representar todo un reto, es especial si no se usan los componentes ideales.

Además, este problema puede influir en la calidad de la comida que en ellas se prepara. Por ese motivo, aquí le contamos la manera de combatir esta situación y que sus ollas se vean brillantes usando componentes fáciles de conseguir, o que, incluso, ya puede tener en su cocina:

¿Cómo limpiar las ollas quemadas con ingredientes de cocina?

Hay varios ingredientes que pueden cumplir con esta función y que son caseros, por lo que, además, son opciones económicas y de fácil acceso. A continuación, le contamos sobre algunos ‘trucos’ para quitar lo quemado y pegado de las ollas, según los expertos de ‘Casalimpia’. Tienen varias opciones para librarse de este problema y todos los ingredientes mencionados se pueden encontrar en su tienda más cercana:

Aplicar bicarbonato de sodio:



Si bien el bicarbonato es conocido por sus múltiples usos, que van desde su amplia capacidad para el control de los olores hasta la efectiva manera de usarlo para acabar con la humedad de las paredes del hogar, también funciona para quitar las manchas de las ollas. En este caso, solamente necesitará una cucharada sopera de bicarbonato por un litro y medio de agua.

Lo que debe hacer es vaciarlo en la olla y ponerlo a calentar. Luego, deberá dejarlo hervir, retirarlo y rasár con una espátula de plástico o madera, para posteriormente lavarla como de costumbre.

Usar esponja de brillo:



Si la olla no es antiadherente, puede intentar colocar agua caliente en la olla y un poco de detergente. Luego, déjelo actuar por unos minutos y pase la esponja de brillo No obstante, puede hacer el mismo proceso y usar una esponja suave para ollas con antiadherente. Si no sale, puede probar aplicando limón a la superficie.

Usar vinagre:



Este ingrediente se conoce por ser útil hasta para eliminar cucarachas,, por lo que solo deberá agregar una taza de vinagre blanco a una taza de agua, hervir la mezcla en la olla quemada, para luego bajar el fuego hasta que el líquido se evapore. Deje enfriar el recipiente y limpie el fondo con una esponja.

Intentar con sal:



Para aplicar este método, vierta en la olla una taza de agua y dos cucharadas de sal, ya sea de mesa o marina. Posteriormente, deje reposar por 30 minutos y luego frótela. No obstante, si aún quedan partes negras, intente poniendo a hervir el líquido, y repitiendo el proceso.