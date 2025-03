Puente festivo con restricción al transporte de carga en Norte de Santander

Cúcuta

El puente de San José en el oriente del país tendrá intensos operativos que estarán orientados por la policía de transito y transporte para garantizar la seguridad de los viajeros que se moverán por las vías nacionales te fin de semana.

En las principales vías y puntos de concentración turística, la Policía de Norte de Santander tiene como objetivo prevenir accidentes de tránsito, controlar el flujo vehicular y reducir el riesgo de delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

El comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte Mayor José Daniel Ortiz dijo a Caracol Radio que “se reforzará su presencia en las carreteras, con controles exhaustivos en puntos estratégicos para garantizar la movilidad segura, verificar la documentación de conductores, controlar los límites de velocidad y realizar pruebas de alcoholemia. Además, se han desplegado patrullas para asistir de manera oportuna cualquier incidente o eventualidad que pueda presentarse en las vías del departamento durante el plan éxodo y retorno”.

Explicó que en municipios como, Chinácota, Bochalema, Salazar de las Palmas, Pamplona, Toledo, Cacota, entre otros, la Policía Nacional ha activado planes de prevención y control en las zonas de alta concurrencia. Se han dispuesto unidades especializadas de vigilancia, inteligencia, turismo, infancia y adolescencia, patrulla Púrpura y policía comunitaria para velar por la seguridad de los asistentes, prevenir hechos delictivos y brindar un entorno de sana convivencia.

De igual forma, fue enfático al señalar que “durante los días sábado y lunes, en la vía Cúcuta – Pamplona – Bucaramanga se ejercerá la restricción para vehículos de carga que tengan un peso de más de 3.4 toneladas con excepción de vehículos que transporten hidrocarburos y alimentos perecederos”.

El oficial invitó “a la ciudadanía a ser corresponsable en durante el puente festivo “Día de San José”, acatando las recomendaciones de las autoridades, como evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito y estar atentos a cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad colectiva. El trabajo conjunto entre comunidad y Policía será clave para garantizar un fin de semana festivo sin contratiempos”.

”Las campañas son con el fin de dar recomendaciones sobre el respeto a las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no tomar bebidas embriagantes, no adelantar en doble línea continua. Igualmente, los uniformados estarán distribuidos en seis áreas de prevención y control, que garantizará la movilidad de los actores viales durante el puente festivo con actividades de sensibilización”_*, indica el Mayor José Daniel Ortiz, jefe de la Seccional de Tránsito y transporte de Norte de Santander.

El comandante reitera su compromiso con la seguridad de todos los nortesantandereanos e invitó a la comunidad a ser tolerantes, a moderar el consumo de bebidas embriagantes para evitar las confrontaciones que generen riñas y puedan terminar en tragedia, Ante cualquier emergencia, contratiempo o comportamiento contrario a la convivencia no duden en comunicarse a la línea de emergencia 123, al #767 o al número único de las patrullas de vigilancia.