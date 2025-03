Conmebol reveló los audios del VAR: ¿Era gol legítimo de Colombia?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cayó 2-1 por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas ante La Canarinha. Rapinha y Vinicius Jr. fueron los encargados de anotar para Brasil. Por su lado, Luis Díaz marcó a favor de Colombia y se convirtió en el máximo goleador colombiano ante la pentacampeona del mundo.

Aunque la primera anotación de Brasil llegó desde el punto penal, el VAR no tuvo la necesidad de llamar el árbitro Alexis Herrera para que revisara la jugada, pues el juez central actuó bien y su decisión fue acertada.

Primera jugada donde intervino el VAR

En primer lugar, la herramienta tecnológica tuvo que entrar en acción al minuto 61 del partido, luego de un gol anulado para Colombia. Pues el combinado nacional desde la pelota parada con un cobro de James Rodríguez se ponía en ventaja anotando el 1-2. Sin embargo, el juez central de gran manera retrotrae la jugada y pita falta a favor de Brasil, de tal manera la anotación fue invalidada. Esto dijeron desde el VAR:

VAR: “Posible falta al guardameta”.

“Posible falta al guardameta”. Árbitro central: “Tocó al portero, tocó al portero”.

“Tocó al portero, tocó al portero”. VAR: “Falta al guardameta, vamos a verificar la infracción sobre el arquero. El guardameta tiene la posición ganada y el atacante obstaculiza claramente, te confirmo la carga sobre Alisson, es falta”.

Segunda aparición del VAR

La siguiente jugada, donde desde arriba hablaron con el árbitro, se dio al minuto 90+2, en esa ocasión el VAR analizó un posible penal a favor de Brasil, pues Daniel Muñoz controló el balón en el área y posteriormente al golpe con el muslo de su pierna derecha, la esférica le golpeó en el brazo, pero la decisión del árbitro de campo fue que no hubo penal.

No obstante, al igual que en la jugada del minuto 61′, el VAR actuó de gran manera y afirmó que la acción del lateral derecho de Colombia no configuraba como infracción, por ende no era penal.