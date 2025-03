¿Liberales están de acuerdo con la posible conformación de una alianza con conservadores para 2026?

Colombia

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, manifestó su desacuerdo frente a la posible conformación de una coalición para las elecciones presidenciales de 2026, entre los partidos Liberal, Conservador, de la U y el Nuevo Liberalismo.

Según dijo el congresista, esta no solo habría sido una decisión que se tomó de manera unilateral y sin consultar a la bancada por parte del presidente de la colectividad Liberal, Cesar Gaviria, sino que además iría en contravía de la ideología del Partido.

“Si el Partido Liberal hace coalición con el Partido Conservador, entonces en qué queda el ideario liberal en este país. Creo que la decisión que está tomando, de manera totalmente unilateral, el presidente Gaviria, deja al Partido Liberal muy mal parado. No podemos permitir que en 2026 el péndulo se vaya a los mismos con las mismas, hay que armar más bien una coalición de centro o de centro izquierda”.

Por su parte, el representante a la Cámara, Carlos Ardila, indicó que no solo no se ha tomado una decisión sobre la conformación de esta coalición al interior del Partido, sino que además no se ha establecido cuál será el mecanismo para definir a un precandidato.

“En el Partido Liberal no se ha tomado una decisión, que las bancadas, tanto Cámara y Senado, no han avanzado en ese sentido y que incluso el mismo Partido Liberal no ha dejado claro cuál será el mecanismo para poder elegir al menos un precandidato a la presidencia de la República. Es importante avanzar, es importante escucharse, pero hay que decirlo de manera clara que en el Partido Liberal aún no se toma una decisión”.

También, el representante a la Cámara, Carlos Felipe Quintero, mencionó que lo que debe hacer el Partido Liberal es buscar un candidato que identifique los problemas de Colombia y que tenga empatía con los ciudadanos.

“En política todo es posible, pero lo que nos extraña es que hasta ahora no se ha convocado a la bancada liberal, no se ha hablado con los senadores y representantes, y creemos que la coalición tiene que ser con las bases liberales. Hay que buscar un candidato fuerte que identifique los problemas de Colombia y que tenga toda la empatía con el pueblo liberal”.

A pesar de las inconformidades al interior de la colectividad, se espera que el próximo martes 1 de abril se haga oficial la presentación de esta coalición, que sería denominada como una alternativa de ‘centro derecha’.