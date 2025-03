Sigue el contrapunteo entre Helicol y Ecopetrol

Continúa el contrapunteo entre Helicol y Ecopetrol por cuenta del conflicto de interés y la violación de imparcialidad en la terminación de un contrato de servicio de transporte aéreo en helicópteros al personal de la estatal petrolera.

Ecopetrol respondió las acusaciones de conflicto de interés de sus funcionarios en el tema Helicol y, recientemente la compañía reviró con firmeza solicitando la intervención de la Procuraduría General.

Helicol, por medio de una carta, se ratificó en el conflicto de interés no revelado y dijo que Ecopetrol no respondió a los hechos. Además, con un juego de palabras pretendió afirmar que, Harold Ramírez, coordinador aéreo de Cenit –una de sus filiales— no tenía el cargo que se le endilga, pero nada dice de su relación con Helistar y menos con el hecho de que está mencionado en investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunto favorecimiento a Helistar, su antiguo empleador, con lo cual se viene demanda.

