¿Hay ambiente en el Senado para la aprobación de la apelación radicada a la Reforma Laboral?

Sectores políticos en el Congreso se pronunciaron sobre la solicitud de apelación presentada por el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, tras el hundimiento de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado.

El senador @FabianDiazPlata presentó una apelación al hundimiento de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado, para que, si aprueba la plenaria, el proyecto sea enviado a otra comisión. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/96KNc2hPtc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 18, 2025

La senadora Angélica Lozano dijo que aunque no cree que la apelación salga adelante, ve más viable que los partidos se unan para presentar un nuevo proyecto.

“Eso tiene dos caminos. Uno, que prospere la apelación que presentaron ayer, camino difícil, yo no he visto que eso prospere. O dos, que presentemos un proyecto nuevo entre todas las bancadas. Esto es por encima de las diferencias. En esto nos podemos unir porque es por la gente. Y teniendo en cuenta un detalle, la diferencia, por ejemplo, de las grandes empresas con la realidad del tejido empresarial, las microempresas, los negocios chiquitos, pues eso amerita un trato diferencial”.

Desde Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, aseguró que no se cumplen los requisitos para conceder dicha apelación.

“En lo que he conocido de la discusión en la Comisión Séptima, no se cumplen los requisitos para conceder esa apelación. También recordar que en los últimos tal vez 20 años en el Congreso no se ha tramitado ni se ha aprobado ninguna apelación que desconozca o revierta lo que fue aprobado en la Comisión Constitucional Permanente”.

También, el senador del centro democrático, Honorio Henríquez, indicó que no hubo vicios de trámite en la discusión de la reforma, por lo que no tendría por qué haber lugar a la apelación.

“Hay un vacío en la ley quinta frente a las apelaciones. Por consiguiente, se aplica por analogía al Código Contencioso Administrativo. Lo que yo sí le advierto es que yo no vi ningún vacío en el procedimiento legal y en el trámite sujeto a la ley quinta en la Comisión Séptima del Senado”.

Aún así, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, manifestó que desde el partido agotarán todas las instancias para sacar adelante la Reforma.

“El Pacto Histórico continuará con todos los debates y todas las posibilidades que tengamos para continuar con el proyecto de reforma laboral. Nosotros hemos priorizado, como lo ha dicho nuestro señor presidente, la consulta popular para las reformas del cambio. Sin embargo, respetamos la decisión de uno de los ponentes de la Comisión Séptima del Partido Verde, que ha elevado, porque tiene derecho a hacerlo, esta apelación ante la plenaria del Senado”.

A pesar de los cuestionamientos a la propuesta, la próxima semana se daría oficialmente esta discusión a apelación en el Senado.