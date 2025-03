A segundo debate pasó el proyecto que busca reformar el lema del escudo de Colombia

Colombia

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca modificar el escudo de Colombia. La propuesta es agregar la palabra ‘Justo’ al lema ‘Liberad y Orden’, por instrucción del presidente Gustavo Petro.

“Un escudo que tenemos que modificar, no solo por el tema de orden justo. Aparece Panamá, no aparece San Andrés y Providencia. No es un asunto estético, es un asunto de fondo para un país que necesita reflexionar si el orden debe ser justo o no y consideramos que sí”, explicó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente de la iniciativa, Alejandro Toro.

#POLÍTICA La Comisión Segunda de la @CamaraColombia aprobó en primer debate el proyecto de Ley que busca modificar el escudo del país. Lo que propone la iniciativa es agregar la palabra “Justo” a Libertad y Orden. pic.twitter.com/AyL3VvNUKl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2025

De acuerdo con el articulado, el Ministerio de Interior, junto con la Dirección Nacional de Heráldica y el Ministerio de la Cultura, serán los encargados de la implementación del nuevo diseño del escudo.

“Esto incluirá la actualización de documentos oficiales, banderas y otros materiales que presenten el escudo. El diseño debe respetar los lineamientos establecidos en la Ley 12 de 1984 y el Decreto número 1967 de 1984, y será presentado para su aprobación final a través de los mecanismos establecidos por la normativa vigente”.

#POLÍTICA El representante del Partido @soyconservador, @LuismLopezA, aseguró que el proyecto que busca reformar el escudo del país es una iniciativa que “no tiene futuro”.



“Que lástima que estemos discutiendo estos proyectos cuando hay tantos problemas en Colombia, pero la… pic.twitter.com/XdM27oGawT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2025

Proponen además que el Gobierno nacional adelante una campaña de comunicación para informar sobre dicha modificación, explicando su significado y “la relevancia de las nuevas inscripciones”.

Esta iniciativa deberá ahora surtir su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y en caso de aprobarse allí, pasar a tramitarse en el Senado.