Practimax: la otra investigación que involucra a Olmedo López y que no avanza

Pese a que da la impresión de que Olmedo López está dispuesto a responder ante la Fiscalía General de la Nación por todos los delitos cometidos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aún existe una denuncia paralela en su contra.

Extrañamente, esta denuncia se encuentra congelada a pesar de que fue radicada incluso antes de que López llegara a Gestión del Riesgo.

Se trata de uno de los primeros ilícitos que López habría cometido: esta vez, el hecho habría ocurrido en una empresa privada antioqueña llamada Practimax, la cual le permitió llegar a la política de la mano del Polo Democrático.

W Radio Investiga conoció que López habría sacado 300 millones de pesos sin autorización de la junta de Practimax, los cuales terminaron en las cuentas de Colombia Humana para apoyar al entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2018.

Apenas explotó el escándalo de los carrotanques en 2024, el entonces socio de Olmedo López, Carlos Mario Zapata, levantó la mano e hizo la advertencia sobre este antiguo caso. Sin embargo, no pasó absolutamente nada.

Dicha denuncia fue radicada ante la Fiscalía en 2019, pero la justicia sigue sin actuar.

En diálogo con La W, el antiguo amigo y socio de Olmedo López compartió detalles sobre su solicitud a la Fiscalía de que investigue este caso que compromete 300 millones de pesos que terminaron en la campaña de Colombia Humana.

En cuanto a su decisión de hacer públicas estas denuncias, Zapata aseguró que, ante el “infortunado silencio de la Fiscalía”, se sintió “impotente al ver que se hacen las advertencias y que ese tipo llegara al Gobierno para dar continuidad a sus comportamientos y conductas”.

Sobre cómo se utilizó a Practimax para hacer política, Zapata aseguró que López y él, como microemprendedores, comenzaron a “trabajar un proyecto atendiendo la economía popular”.

“Eso nos permitió tener un acercamiento con el microempresariado y entender que nosotros, como microempresarios, adolecíamos de políticas claras que permitieran el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa en el territorio. Ahí fue donde empezamos a tocar puertas y acercarnos al partido Polo Democrático para conseguir un espacio en el que se toman las decisiones”, aseguró.

Frente a los $300 millones de la compañía que terminaron en la campaña política de la Colombia Humana, el empresario aseguró que López, siendo candidato al Senado, por “la obsesión y la avaricia de querer llegar al poder, se le olvidó que había que respetar a los accionistas, una junta directiva, trabajadores, proveedores y acreedores”.

Por eso, aseguró que Olmedo López se encegueció y “llegó al punto de decirle al gerente de la empresa que le entregara las tarjetas porque él se hacía cargo de la tesorería”.

“Obsesionado por llegar a su proyecto de senador, cogió todas las finanzas de la compañía y se las llevó”, advirtió.

