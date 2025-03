La Nueva EPS no ha realizado el giro directo mensual al Hospital San Juan de Dios de Armenia

Armenia

Desde el principal hospital del Quindío advierten que lo que pone en riesgo la óptima prestación del servicio de salud.

La gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño informó que la situación por deudas de EPS cada vez es más crítica.

Puntualmente sobre la situación la Nueva EPS, explicó que no ha realizado el giro directo que es de 5 mil millones de pesos mensuales.

La gerente reconoció que las mesas establecidas para conciliar la situación parecen un saludo a la bandera porque no hay solución efectiva a la crisis.

Y agregó “El tema de las mesas no están sirviendo, parecieran un saludo a la bandera. Las mesas ya, digamos, no tienen ninguna solución, esperamos que Nueva EPS en los próximos dos días solucione el tema del giro al Hospital San Juan de Dios. De no ser así, nos colocan graves aprietos en la prestación del servicio y se tendrán que tomar decisiones la próxima semana.

Añadió que la EPS SOS contrario a lo que sucede con La Sagrada Familia ha tenido buen comportamiento de pago.