Papa Francisco cumple un mes hospitalizado, estable y con una lenta recuperación

Papa Francisco. FOTO: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images. / FILIPPO MONTEFORTE

El papa Francisco cumplió este viernes un mes ingresado en el hospital Gemelli de Roma por su neumonía bilateral, mostrando un cuadro clínico “estable” y que se recupera “poco a poco”, según explicaron fuentes de la Santa Sede.

El equipo médico que lo atiende debía publicar un boletín sobre su salud esta tarde pero han decidido no hacerlo porque no hay novedad que añadir más allá de su estabilidad y esperan poder publicar otro parte en la tarde del sábado, añaden estas fuentes.

La intención de los médicos es “dilatar” la publicación de los partes sobre el estado de salud del pontífice. “Se puede entender esto como un elemento positivo”, indicaron.

La hospitalización

Francisco, de 88 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios y, tras pasar por varias crisis complicadas, muestra una mejoría y una buena respuesta a la terapia.

Su situación es “estable” dentro de un cuadro clínico “complicado”, por lo que sus médicos se mantienen cautos. Tampoco se prevé por el momento su eventual salida del hospital.

Las terapias

El pontífice argentino continúa con su terapia, que prevé la fisioterapia respiratoria y también motora.

Asimismo, por el día son altos flujos de oxígeno con cánulas nasales mientras que de noche utiliza la ventilación mecánica no invasiva, es decir, la máscara, según han explicado las fuentes.

Este viernes se celebró una misa en la capilla Paolina del palacio pontificio oficiada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, en la que se pidió por la salud de Francisco y a la que acudieron los embajadores acreditados ante la Santa Sede.

“Nos reunimos en oración esta mañana por la intención de la salud del Santo Padre, para que se recupere y vuelva pronto entre nosotros. Y queremos recordar también, pues nos encontramos inmediatamente al día siguiente, el 12 aniversario de su elección al pontificado, que celebramos ayer y así nuestra oración es aún más intensa y más viva”, inició su homilía Parolin.

Hospitalizado pero trabajando

El pontífice también ha seguido por televisión los ejercicios espirituales que la Curia Romana lleva a cabo por la Cuaresma en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Además, suele dedicar las jornadas en el apartamento privado del hospital a algunas tareas laborales, esencialmente la firma de algún documento o nombramiento, aunque en estos días no lo hace porque se dedica más a la oración por el periodo cuaresmal.

Sobre su estado físico, las fuentes indicaron que el papa es capaz de moverse como antes de su hospitalización, con ayuda para ir de la cama al sillón de su habitación.

Desde su entrada en el Gemelli, Francisco no se ha hecho ver pero sí escuchar, en un mensaje con su voz débil enviado el 6 de marzo para agradecer a los fieles que rezan cada noche por su recuperación en la Plaza de San Pedro.