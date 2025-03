Adulto mayor en Soatá enfrenta remisión insólita: EPS la envía a Barranquilla para cirugía de cadera

Soatá

La crisis del sistema de salud en Colombia sigue dejando casos indignantes. Esta vez, la afectada es la señora Adelina Correa de Carreño, una adulta mayor de 95 años, quien lleva más de dos semanas hospitalizada en el Hospital Regional de Soatá esperando una cirugía de cadera. Aunque la EPS Cajacopi finalmente autorizó el procedimiento, la sorpresa e indignación llegaron cuando la remitieron a Barranquilla, a más de 1.000 kilómetros de distancia de su municipio de residencia, San Mateo.

La decisión ha generado rechazo por parte de la familia y la comunidad, pues, además de la fragilidad de la paciente, la familia no cuenta con los recursos para trasladarla ni para acompañarla en un proceso que requiere asistencia constante. En un intento desesperado por encontrar una solución, sus familiares viajaron hasta Tunja para gestionar una alternativa que permita realizar la cirugía dentro del departamento de Boyacá.

La familia: “Esto es inhumano”

Mariela Ponguta, nuera de Adelina, expresó su profunda indignación ante la decisión de la EPS y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades de salud.

“Es increíble que, en Boyacá, donde hay hospitales y clínicas con la capacidad de atender este tipo de casos, la única opción que nos den sea un traslado a Barranquilla. Mi suegra tiene 95 años, además de la fractura de cadera tiene otras condiciones de salud que agravan su situación. Después de dos semanas hospitalizada sin una respuesta clara, ahora nos dicen que la única alternativa es enviarla al otro extremo del país. Esto es inhumano”, afirmó Ponguta.

Según explicó, la familia ha acudido a todas las instancias posibles para tratar de evitar esta remisión. Interpusieron una tutela para exigir que se garantizara el derecho a la salud de la paciente y, aunque el fallo les fue favorable, la EPS insistió en la remisión a Barranquilla.

“Golpeamos muchas puertas, movimos cielo y tierra, y finalmente acudimos a la justicia. La tutela falló a nuestro favor, pero la EPS nos sigue dando la misma respuesta: el traslado debe ser a Barranquilla. No tenemos los recursos para asumirlo, y ella, por su edad y condición, no está en capacidad de soportarlo. ¿Cómo es posible que no haya una cama disponible en un hospital de Boyacá?”, agregó la nuera de la paciente.

Una problemática

El caso de señora Adelina no es aislado. Según denuncian familiares de otros pacientes, la remisión de personas a ciudades lejanas se ha convertido en una práctica recurrente debido a la falta de camas y la deficiente gestión de la red hospitalaria.

“No es solo nuestra familia. En este hospital hay muchas personas que están en la misma situación, esperando soluciones que nunca llegan. Hacemos un llamado al señor presidente Gustavo Petro, al gobernador de Boyacá, Carlos Amayo, y a las autoridades de salud para que tomen cartas en el asunto. No podemos seguir permitiendo que el derecho a la salud se vulnere de esta manera”, afirmó Ponguta.

Finalmente Caracol Radio conoció que la familia de la señora Adelina Correa, ya fue notificada del traslado hacia la ciudad de Tunja