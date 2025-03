Petro aceptó la renuncia de Ayda Lucy Ospina como superintendente de Transporte

La Superintendencia de Transporte reveló que este 11 de marzo que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Ayda Lucy Ospina como jefe de esa entidad. Tras esto, se conoció por medio de las redes sociales de la SuperTransporte que Ospina le agradecía al jefe de Estado la oportunidad de acompañarlo en su mandato.

Igualmente, se conoció la que seria una carta desarrollada por Ospina, en donde confirma su salida de la entidad. “Hoy, el señor presidente ha aceptado mi renuncia al cargo de superintendente de Transporte y sea el momento para expresarle mi gratitud por la oportunidad que me brindó de acompañarlo durante estos dos años y medio al frente de esta entidad maravillosa, con un capital humano excepcional”.

Ospina señaló que agradecía a los funcionarios de la entidad por haberla acompañado durante su gestión y que espera que los proyectos que dejó avanzados puedan ser concluídos. “Agradezco a quienes han creído en mí e incluso a quienes no, y por el contrario me han criticado y cuestionado, pues con todos he podido construir día a día para el sector y en lo personal. A la familia que integra la Superintendencia, gracias. Espero que los dos esfuerzos mayores, adelantados con los retos asumidos como son la transformación digital y la reestructuración de la entidad, lleguen a feliz término”.

Pese a lo anterior, reconoció que tiene nostalgia por dejar el cargo y a quienes son parte de la entidad. Pero comentó que es momento de dar un paso al costado. Por otro lado, la misma entidad reconoció la labor de ella.

Ahora bien, de acuerdo a la Supertransporte, Ayda Lucy Ospina Arias se posesionó en esa entidad el 20 de septiembre del 2022, poco más de un mes despues de que Petro asumiera la Presidencia.

Ospina es abogada con una especialización en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente, tiene experiencia de más de 25 años en la administración pública. Antes de llegar a la Super Intendencia de Transporte se ha desempeñó como consultora de las entidades territoriales, sobre temas de transporte, tránsito y seguridad vial.

Cuando llegó al cargo se le delegó la tarea de fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de la entidad, para así garantizar que en el país se desarrollara una adecuada prestación del servicio público de transporte.