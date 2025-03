Por perdidas millonarias, Fedetranscarga exige al Gobierno cumplir con promesas hechas a arroceros

El gremio de transporte de carga reportó que 230.000 toneladas de mercancía no se han movilizado por los bloqueos del paro arrocero. Además, se ha impedido la movilización de más de 14.000 vehículos de carga, y se han registrado pérdidas diarias de más de 1.750 millones de pesos. Por eso, el gremio de transportadores hizo un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con las promesas a los productores del grano

Caracol Radio habló con Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, quien mantiene una seria preocupación sobre la situación de los transportadores. En ese sentido, explicó que las exigencias por parte de los arroceros en los últimos dos años no han sido cumplidas. Por esto, mencionó que es fundamental que el Gobierno no solo entregue las ayudas, sino que este año el apoyo aumente basado en la situación actual. “Los arroceros están pidiendo al Gobierno una serie de ayudas, que en el 2023 fueron de 10 mil millones, siendo que les prometieron 25 mil millones. El año pasado no les entregaron ninguna ayuda. Ahora les ofrecieron 10 mil millones de nuevo. Pero el precio ha caído enormemente bajo la circunstancia de exceso de producción y de importación de arroz”.

Cuervo aclaró que la oferta de arroz en el país es otro de los grandes problemas, ya que supera a la demanda. “Tenemos una sobreoferta de arroz, estamos importando arroz y lo producimos. El tema es económico, no es político. El gobierno debe determinar las mejores maneras y condiciones para que estos productores, para que estos comerciantes no pierdan lo que pueden estar perdiendo bajo la coyuntura actual que se presenta”.

Así las cosas, el presidente de Fedetranscarga le pidió al Gobierno que trabaje para que el paro arrocero cese. “Nosotros le pedimos al Gobierno Nacional levantar el paro y colaborarle a los arroceros. Ellos produjeron el año pasado 3.500 millones de toneladas, lo que equivale a 100.000 viajes de tractomula, si el proceso de arroz se detiene, pues nosotros nos vamos a ver afectados y vamos a perder trabajo. Es muy importante que hoy el Gobierno le dé una solución a los arroceros. La idea es que podamos seguir trabajando y moviendo al país”

Asimismo, comentó que esta situación afecta a todo el país, ya que los productos se pierden. “El presidente de la República debe de tomar cartas en el asunto. El permitir que esta situación se siga dilatando en el tiempo, simplemente lo que hace es que mucho más grave la situación del país, porque no están perdiendo los transportadores, está perdiendo todo el país. El incremento en fletes por demoras o por el daño de mercancías cuando hablamos de perecederos nos afecta absolutamente a todos. Tengamos en cuenta que los transportadores también garantizamos la seguridad alimentaria cuando movemos los alimentos”.

Por otra parte, explicó que en este tema debe estar involucrado el Ministerio del Interior. “La seguridad en las carreteras debe estar garantizada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, pero cuando hablamos de bloqueos por el Ministerio del Interior. Hoy tenemos enormes problemas de seguridad, lo importante es que se articulen entre todos para que nos puedan garantizar la movilidad. El transporte de carga mueve el 92 % de la carga en el país, y eso implica que sin el transporte de carga, el país se paraliza”.