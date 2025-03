Funcionaria del gobierno Trump despedida por negar porte de armas a Mel Gibson

La demanda vino desde una funcionaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se reclama que la mujer fue despedida por no conceder permiso al actor Mel Gibson de portar armas de fuego.

Lea también: Colombia falló en el enfoque social en la lucha contra cultivos ilícitos

Gibson perdió dicho permiso en 2011 tras ser condenado por violencia machista, el actor es considerado cercano al actual mandatario Donald Trump.

La demandante explicó a The New York Times que en el departamento tenía la potestad de conceder una medida de perdón dentro de la fiscalía. La solicitud del actor, radicada por el fiscal Todd Blanche, nombrado por Trump, fue rechazada por la funcionaria.

Posteriormente a la negativa del retorno del permiso a Gibson, la funcionaria describió el momento en el cual recibió una llamada de un miembro perteneciente a la oficina de Blanche, diciendo que el actor tiene “una relación personal” con el presidente Trump, por lo cual era “argumento suficiente” para retorna la licencia.

Dicho testimonio fue corroborado por fuentes anónimas, que no dieron sus nombres por temor a las represalias. En cuanto al Departamento de Justicia, no negó la controversia, sin embargo declararon que el despido no está ligado al caso Gibson.

También le interesa: Polonia quiere ampliar su ejercito con 100.000 voluntarios

Mel Gibson es reconocido por su postura conservadora, lo cual lo llevó a ser nombrado por Trump como “embajador especial” junto con los actores Silvester Stallone y John Voight en la empresa cinematográfica de Los Ángeles Hollywood, el propósito según el republicano es “devolver a la industria del cine local la prosperidad perdida en favor de otros países”.