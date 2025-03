El caso de invasión de tierras en Villavicencio que tiene bajo amenaza al bogado de Nicolás Petro

JUSTICIA

En Villavicencio converge en los últimos años una problemática de presunta urbanización ilegal que ha generado graves consecuencias ambientales. El caso ya está en el ojo de las autoridades judiciales.

En medio del conflicto que se originó hace más de 30 años en la finca “La Camelia”, el abogado Alejandro Carranza, ha denunciado una crisis de salud pública, por cuenta de la urbanización de esos terrenos, que carecen de infraestructuras de saneamiento básico, produciendo elevados porcentajes de residuos fecales en el agua de las personas que allí habitan y que compraron esas tierras a los propietarios iniciales, que era la familia Ditterich.

El abogado Carranza, defiende, justamente, a una de esas familias, a los Alvarado, quienes en 1994 compraron una parcela de 92 hectáreas, de la que fueron desalojados en 2022, durante la administración de Felipe Harman, exalcalde de la ciudad.

A pesar de que el 11 de mayo de 2022, el Juzgado primero de Villavicencio ordenó restituir dichas tierras a los Alvarado, tras comprobarse una ocupación indebida por parte de los Ditterich, el proceso de restitución nunca se llevó a cabo.

Por presuntas “irregularidades en el cumplimiento de la orden judicial”, Felipe Harman, enfrenta hoy un pliego de cargos de la Procuraduría.

De acuerdo con el Ministerio Público, “el exalcalde cometió irregularidades en la diligencia de restablecimiento de derechos de las personas que alegaban posesión del predio ‘La Camelia’, ubicado en Villavicencio”.

Las amenazas al abogado Carranza

El caso, que sigue en investigación, ha escalado de tal forma que la defensa de la familia Alvarado, en cabeza del abogado Alejandro Carranza, ha recibido serias amenazas de muerte. Así lo denunció en dialogo con Caracol Radio.

“El exalcalde Harman no hizo todo lo que tenía que hacer, ni lo mínimo, para haber garantizado el restablecimiento de derechos a favor de la familia Alvarado que fue despojada (...) Pero en medio de todo esto he recibido amenazas por parte de aquellos que yo he denominado como el ‘clan Ditterich’, porque ellos son los que están urbanizando ilegalmente en esa zona. Esas personas ya anteriormente me habían enviado una persona paramilitar para volverme objetivo militar. Y en la última diligencia en la que estuve, pude presenciar y ver a personas involucradas con el Clan del Golfo que están auspiciando toda esta actuación irregular”, denunció el penalista que también defiende al hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

¿Qué responde el exalcalde de Villavicencio?

Felipe Harman, exalcalde Villavicencio y hoy director de la Agencia Nacional de Tierras, dijo a Caracol Radio:

“Dos familias muy poderosas que tienen múltiples acusaciones asociadas a grupos armados que están peleando por 97 hectáreas y que han peleado durante los últimos 20 años por esas 97 hectáreas. Lo único que nosotros hicimos fue, en medio de ese conflicto, esperar que la justicia determine las condiciones oportunas de las actuaciones administrativas y sacar a la gente de los barrios que no están constituidos ayer, que están constituidos hace 30 años en esa zona (...) lo que yo no puedo permitir es que el señor Carranza, de forma tremendamente irresponsable y por eso está denunciando la Fiscalía, de alguna manera sugiera que hay algún tipo de vinculación con grupos que ni siquiera hay certeza de que existen en ese territorio”, dijo Harman.