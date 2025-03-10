Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Este 10 de marzo, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

Redacción W Radio Colombia

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Escuche W Radio en vivo aquí

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Siga el minuto a minuto de La W a continuación

Hay nuevos mensajes
Sin apoyo del Gobierno y sin incentivos estamos destinados a fracasar: arroceros en Santander

Sin apoyo del Gobierno y sin incentivos estamos destinados a fracasar: arroceros en Santander

Sebastián Rico, vocero de los arroceros en Santander, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el paro que adelanta ese sector en diferentes partes del país, más recientemente en dicho departamento.

Autor : Omar Pérez

¿Por qué ocurrió accidente del esquema de seguridad de Germán Vargas Lleras? Esta es la hipótesis

¿Por qué ocurrió accidente del esquema de seguridad de Germán Vargas Lleras? Esta es la hipótesis

La brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte Policía Nacional, se pronunció en La W tras el accidente de esquema de seguridad de Germán Vargas Lleras.

Dijo que el hecho se presentó en un tramo con curva sucesiva.

Autor : Laura Palomino

Mi hija intentó activar la ducha, pero no había agua: padre de estudiante quemada en el Agustiniano

Mi hija intentó activar la ducha, pero no había agua: padre de estudiante quemada en el Agustiniano

En el Colegio Agustiniano Norte, en una clase de física, un experimento con latas y alcohol terminó con dos estudiantes con quemaduras de segundo grado el pasado 27 de febrero.

Según los relatos de los compañeros de las víctimas, el fuego se propagó rápidamente cuando un bidón de alcohol explotó en el laboratorio. Por esta razón, Carlos Giraldo, padre de una de las estudiantes afectadas, habló en La W.

Autor : Camila Sarmiento

Al Oído | “Mi salida era inminente al no ceder a presiones”: Luis Carlos Reyes

Al Oído | “Mi salida era inminente al no ceder a presiones”: Luis Carlos Reyes

Píldora para la memoria. Recordemos, para empezar, lo que dijo el presidente Gustavo Petro en campaña el 15 de junio de 2022: “El acceso al empleo público debe ser transparente. Se publicarán en redes las convocatorias, todas las personas podrán poner sus hojas de vida, los concursos publicarán los resultados y los ganadores ingresarán dé inmediato a la carrera, se publicarán sus nombramientos”.

Autor : Catalina Suárez

Luis Carlos Reyes se refiere en La W a las reuniones con Adelina Covo y Nicolás Petro

Luis Carlos Reyes se refiere en La W a las reuniones con Adelina Covo y Nicolás Petro

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, se refirió en La W a su denuncia en la que advirtió que Adelina Covo –suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti– y Nicolás Petro –hijo del presidente Gustavo Petro– le habrían pedido las aduanas de Barranquilla y Cartagena cuando era director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Autor : Lina María Vega

El laberinto de los dineros de la salud IX: Laura Sarabia, la mano que mece la cuna

El laberinto de los dineros de la salud IX: Laura Sarabia, la mano que mece la cuna

En la séptima entrega de este laberinto presentamos a Daniela Andrade, la afortunada mujer que, al salir de la Fiduprevisora en medio del escándalo del robo de los dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), con muchos señalamientos de haber sido cómplice de ello, terminó premiada con una notaría de primera categoría en Bogotá.

Autor : Juan Pablo Calvás

Autor : Paula Bolívar

Las tres hojas de vida que Armando Benedetti le envió al entonces director de la Dian

Las tres hojas de vida que Armando Benedetti le envió al entonces director de la Dian

Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le salió el tiro por la culata. Quería poner en la picota pública al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, antiguo director de la Dian, para cobrarle los señalamientos que ha hecho en su contra y terminó forzándolo a revelar pruebas de sus recomendaciones.

Autor : Daniel Coronell

Son prisioneros de la Carlos Patiño: general Federico Mejía por comunidades en El Plateado

Son prisioneros de la Carlos Patiño: general Federico Mejía por comunidades en El Plateado

Este lunes, 10 de marzo, por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, pasó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, para referirse a la reciente liberación de 29 uniformados en el Cauca que habían sido secuestrados por la misma población y, además, para analizar la coyuntura de orden público que se vive en esa zona del país, especialmente en El Plateado.

Autor : Omar Pérez

Autor : Richar Vidal

¿A quién le cree en el cruce entre Luis Carlos Reyes y Armando Benedetti?

¿A quién le cree en el cruce entre Luis Carlos Reyes y Armando Benedetti?

5:00 a.m.: Nuestro tema del día en La W es: ¿A quién le cree en el cruce entre Luis Carlos Reyes y Armando Benedetti?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir