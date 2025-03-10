Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W
Este 10 de marzo, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Escuche W Radio en vivo aquí
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Siga el minuto a minuto de La W a continuación
Sebastián Rico, vocero de los arroceros en Santander, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el paro que adelanta ese sector en diferentes partes del país, más recientemente en dicho departamento.
Autor : Omar Pérez
La brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte Policía Nacional, se pronunció en La W tras el accidente de esquema de seguridad de Germán Vargas Lleras.
Dijo que el hecho se presentó en un tramo con curva sucesiva.
Autor : Laura Palomino
En el Colegio Agustiniano Norte, en una clase de física, un experimento con latas y alcohol terminó con dos estudiantes con quemaduras de segundo grado el pasado 27 de febrero.
Según los relatos de los compañeros de las víctimas, el fuego se propagó rápidamente cuando un bidón de alcohol explotó en el laboratorio. Por esta razón, Carlos Giraldo, padre de una de las estudiantes afectadas, habló en La W.
Autor : Camila Sarmiento
Píldora para la memoria. Recordemos, para empezar, lo que dijo el presidente Gustavo Petro en campaña el 15 de junio de 2022: “El acceso al empleo público debe ser transparente. Se publicarán en redes las convocatorias, todas las personas podrán poner sus hojas de vida, los concursos publicarán los resultados y los ganadores ingresarán dé inmediato a la carrera, se publicarán sus nombramientos”.
Autor : Catalina Suárez
Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, se refirió en La W a su denuncia en la que advirtió que Adelina Covo –suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti– y Nicolás Petro –hijo del presidente Gustavo Petro– le habrían pedido las aduanas de Barranquilla y Cartagena cuando era director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Autor : Lina María Vega
En la séptima entrega de este laberinto presentamos a Daniela Andrade, la afortunada mujer que, al salir de la Fiduprevisora en medio del escándalo del robo de los dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), con muchos señalamientos de haber sido cómplice de ello, terminó premiada con una notaría de primera categoría en Bogotá.
Autor : Juan Pablo Calvás
Autor : Paula Bolívar
Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le salió el tiro por la culata. Quería poner en la picota pública al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, antiguo director de la Dian, para cobrarle los señalamientos que ha hecho en su contra y terminó forzándolo a revelar pruebas de sus recomendaciones.
Autor : Daniel Coronell
Este lunes, 10 de marzo, por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, pasó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, para referirse a la reciente liberación de 29 uniformados en el Cauca que habían sido secuestrados por la misma población y, además, para analizar la coyuntura de orden público que se vive en esa zona del país, especialmente en El Plateado.
Autor : Omar Pérez
Autor : Richar Vidal
5:00 a.m.: Nuestro tema del día en La W es: ¿A quién le cree en el cruce entre Luis Carlos Reyes y Armando Benedetti?
Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.