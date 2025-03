SuperTransporte lanza taller de género, “Desafiando Estereotipos: Género y Equidad en el Transporte”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Superintendencia de Transporte presentó el taller “Desafiando Estereotipos: Género y Equidad en el Transporte”, una iniciativa que busca capacitar a los empresarios del sector en la implementación de políticas que eliminen barreras, discriminación y violencia basada en género.

Un diagnóstico de la entidad reveló que el 95 % de las empresas del sector que cuentan con una perspectiva de género la aplican solo al cliente interno, es decir, a sus empleados, sin considerar la relación de consumo con los usuarios. Además, se evidenció que la inclusión de este enfoque en la actividad transportadora es aún inicial para fortalecer la igualdad de género en el país.

El estudio reveló que 184 empresas de diversos modos de transporte, tanto como aéreo, por cable, fluvial, marítimo, de mercancías y terrestre, los índices muestran una baja implementación de la perspectiva de género.

En el Sector aéreo se puedo evidenciar que 38 empresas consultadas, solo 5 afirmaron tener una política de género, mientras que 29 no emitieron información, mientras que, en Transporte por cable, de 5 empresas consultadas, solo una TransMiCable ha implementado un enfoque de género, en cuanto a Transporte fluvial se evidencio que 19 empresas consultadas, 4 respondieron que no cuentan con una política de género y el resto no atendió la solicitud.

También se consultó a los transportes marítimo de acuerdo con su información 32 empresas, solo una indicó que ha implementado la perspectiva de género, En cuanto al transporte de mercancías revelo que 10 empresas encuestadas, 3 respondieron y ninguna cuenta con una política de género exclusiva, aunque algunas incluyen este enfoque en sus códigos de conducta, al transporte terrestre de pasajeros se consultaron 75 empresas, de las cuales 36 respondieron y solo 8 afirmaron contar con políticas de género, además las agencias de viajes de 5 agencias consultadas, solo una tiene una política de género.

Según la SuperTransporte, las principales barreras para la inclusión de la perspectiva de género en el sector son, el desconocimiento de la importancia del tema, la falta de interés en la problemática, la ausencia de una obligación legal que exija la implementación de estas políticas, el enfoque exclusivo en el personal interno, sin considerar a los usuarios, empresas internacionales que aplican buenas prácticas en otros países, pero no en Colombia.

Además, se implementará un sistema de monitoreo para evaluar el avance de las empresas en la aplicación de medidas de equidad, aseguró SuperTransporte.

Según la Super Intendente de Transporte Ayda Lucy Ospina Arias, resaltó la importancia de que, “al hacer el requerimiento de información a las empresas del transporte sobre las acciones implementadas en equidad de género, se pudo establecer que esta perspectiva está enfocada en el 95 % de los casos en el cliente interno, lo que denota que no se ha contemplado la relación de consumo que surge entre la empresa y sus usuarios en el diseño de este tipo de políticas. Esto refleja la necesidad de que la Superintendencia de Transporte implemente acciones de sensibilización, capacitación y acompañamiento que tengan como público objetivo a las empresas de transporte”.